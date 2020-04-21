Yasak Elma dizisi oyuncusu Gökhan Alkan'ın kızlara yazdığı mesajlar ifşa oldu, şoke etti

Yasak Elma dizisinde transfer oyuncu olarak yer alan Gökhan Alkan, sosyal medya mesajlarının ifşa edilmesinin ardından gündeme bomba olarak geldi. İşte, Yasak Elma dizisinin sevilen oyuncusu Gökhan Alkan'ın ifşaları...

Gökhan Alkan, Ezgi Naz ile sosyal medya aracılığı ile iletişime geçip mesajlaşmasının ardından Ezgi Naz'ı hesabından engelledi. Gökhan Alkan, Ezgi Naz'ı engellemesinin ardından tüm mesajları ifşa etti.

Gökhan Alkan kimdir?

8 Aralık 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Gökhan Alkan, Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolejileri Öğretmenliği Lisans ve Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret-Pazarlama ön lisans bölümlerini başarılı olarak tamamlayarak mezun oldu. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimine katılım sağladı. Gökhan Alkan'ın ilk televizyon deneyimi Muhteşem Yüzyıl dizisi oldu. Gökhan Alkan'ın boyu 1.88'dir. Kilosu ise 85 'tir. Gökhan Alkan'ın yer aldığı diziler ise;

Gurbette Aşk, Kocamın Ailesi, Makas, Seviyor Sevmiyor dizilerinde rol alan Gökhan Alkan, Yasak Elma.

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