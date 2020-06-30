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Yasak Elma dizisinde yönetmen değişimi

Fox Tv ekranlarının sevilen dizisinden üzücü bir ayrılık yaşandı. Dizinin yönetmen koltuğunda değişiklik yapıldı.

30 Haziran 2020 Salı 02:10
Yasak Elma dizisinde yönetmen değişimi
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FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinden üzen bir ayrılık kararı alındı. Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı dizinin yönetmeni değişti.

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmenliğini yaptığı dizinin yeni yönetmeni Murat Öztürk oldu. Dizinin eski yönetmeninin Kanal D de yayınlanacak yeni bir dizinin yönetmenliğini yapacağı da biliniyor.


Neslihan Yeşilyurt diziden ayrılışını Instagram üzerinden şu sözlerle açıkladı:

Tutkuyla yaşamak gibisi yok.Hele ki sana inanmış hevesli,yaratıcı bi ekiple berabersen katlanıyor tutkun.3 sezon boyunca ruhumu, zekamı ortaya koymaktan asla imtina etmediğim Yasak Elma dizisinden ayrılmış bulunuyorum.Bu süreçte özgür ruhuma destek veren, bana inanan tüm ekip arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Kararlı tavırları ve yaratım hevesleri ile beni yüreklendiren canım Yasak Elma kadınları! İnatçılığınız ,kahkahalarınız,çocuk ruhlarınız bana ilham vermeye devam edicek.

 


Son Güncelleme: 30.06.2020 02:10
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