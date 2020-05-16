Yasak Elma için alınan kararı başrol oyuncuları duyurdu!

FOX TV’nin fenomen dizisi Yasak Elma ekranlara geri dönüyor! Koronavirüs tedbirleri kapsamında çekimleri ertelenen dizinin, sete ne zaman çıkacağını başrol oyuncuları açıkladı.

Yasak Elma geri dönüyor!

Yasak Elma’nın sete çıkış tarihi belli oldu

Başrollerinde Şevval Sam, Talat Bulut, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan ve Barış Kılıç’ın yer aldığı Yasak Elma, son olarak yeni bölümüyle 23 Mart Pazartesi günü ekranlara gelmişti. Ülkemizde koronavirüs salgınının çıkmasıyla birlikte dizinin çekimleri durdurulmuş ve daha sonra da kanal, dizinin sezon finali yaptığını duyurmuştu.

Yasak Elma’nın sevilen oyuncuları Şevval Sam ve Eda Ece, sosyal medyada yaptıkları canlı yayında hayranlarından gelen soruları yanıtladılar. Yasak Elma’nın ne zaman başlayacağı ile ilgili gelen soruya cevap veren Şevval Sam, ‘’Yasak Elma’nın yeni sezon çekimleri için 25 Temmuz’da sete çıkmayı planlıyoruz. Stok bölümlü gidebilmek için çekimlere erken başlayacağız. Pandemi öncesi elimizde birkaç stok bölüm olsaydı sizi sezon sonuna kadar mahrum bırakmayacaktık. Dizimiz diğer siziler gibi Eylül ayında başlamış olur’’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 22:09