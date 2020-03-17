Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece'den küvet pozuna beğeni yağdı

Yasak Elma dizisinin en sevilen oyuncularından Eda Ece, bir dergi için objektiflere pozlar verdi. Yasak Elma dizisindeki Yıldız karakterini canlandıran Eda Ece, Elele dergisi için pozlar verdi. Ece’nin bu pozları derginin Mart ayı bölümünde yayımlandı. Güzel oyuncu dergi için verdiği pozları Instagram hesabından da paylaştı.

Elele dergisi için verdiği pozlarını paylaşan Eda Ece’nin bu fotoğrafları takipçileri tarafından fazlasıyla beğenildi.

Takipçilerinden Binlerce Beğeni Aldı

Eda Ece beyaz bir kıyafetiyle küvette verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı. Ece’nin bu paylaşımlarına binlerce beğeni ve güzel yorum geldi.