Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece'den küvet pozuna beğeni yağdı

Yasak Elma dizisinin en sevilen oyuncularından Eda Ece, bir dergi için objektiflere pozlar verdi. Yasak Elma dizisindeki Yıldız karakterini canlandıran Eda Ece, Elele dergisi için pozlar verdi. Ece’nin bu pozları derginin Mart ayı bölümünde yayımlandı. Güzel oyuncu dergi için verdiği pozları Instagram hesabından da paylaştı.
Takipçilerinden Binlerce Beğeni Aldı
Eda Ece beyaz bir kıyafetiyle küvette verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı. Ece’nin bu paylaşımlarına binlerce beğeni ve güzel yorum geldi.
Son Güncelleme: 17.03.2020 17:15