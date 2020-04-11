Yaşamını NewYork sürdüren şarkıcı Demet Sağıroğlu’nun sağlık durumu nasıl?

Amerika’da yaşayan ve Korona virüs teşhisi koyulan Demet Sağıroğlu’dan sevindiren haber geldi. Durumunun iyi olduğu ve tedavi sonucunda hastalığı yendiği öğrenilen Sağıroğlu, sosyal medya hesabından iyileştiğini şu sözlerle paylaştı:
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Son Güncelleme: 11.04.2020 18:50