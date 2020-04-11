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Yaşamını NewYork sürdüren şarkıcı Demet Sağıroğlu’nun sağlık durumu nasıl?

Korona virüse yakalanan bir zamanların sevilen şarkıcısı Demet Sağıroğlu'ndan sevindiren haber geldi. Yaşamını NewYork sürdüren şarkıcı Demet Sağıroğlu’nun sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizde yer alıyor..

11 Nisan 2020 Cumartesi 18:50
Yaşamını NewYork sürdüren şarkıcı Demet Sağıroğlu’nun sağlık durumu nasıl?

Amerika’da yaşayan ve Korona virüs teşhisi koyulan Demet Sağıroğlu’dan sevindiren haber geldi. Durumunun iyi olduğu ve tedavi sonucunda hastalığı yendiği öğrenilen Sağıroğlu, sosyal medya hesabından iyileştiğini şu sözlerle paylaştı:

“Ben iyileştim arkadaşlar. Ateş, kanlı öksürme, titreme ve ishal haricinde tüm belirtileri yaşadım ve şimdi iyiyim. Darısı tüm hastaların, şifa bekleyenlerin başına. Destekleriniz ve mesajlarınız için ayrıca hepinize teşekkür ederim. Sizi seviyorum.”

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Son Güncelleme: 11.04.2020 18:50
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