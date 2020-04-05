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Yasemin Erbil karantinada çok sıkılınca Selfie'ye yeni bir boyut getirdi!

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle eve kapanan ünlülerin ilginç paylaşımları devam ediyor. Ünlü Şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Ysemin Erbil, son yaptığı paylaşımla selfie tarifi verdi.

05 Nisan 2020 Pazar 13:28
Yasemin Erbil karantinada çok sıkılınca Selfie'ye yeni bir boyut getirdi!

Sürekli yoğun  tempolu bir hayatı olan Yasemin Erbil, evde çok sıkılmış olacak ki sürekli selfie çekerek takipçileri ile paylaşıyor.  karantinaya girdiğinden beri telefonun elinden düşürmeyen Erbil, çektiği fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sunmadan da edemiyor.  

Yasemin Erbil karantinada çok sıkılınca Selfie'ye yeni boyut getirdi!
son olarak bir selfie tarifi veren  Yasemin erbil, takipçilerini gülümsetti. paylaştığı fotoğrafına altına “Evde kal, yere uzan zamanlayıcı ayarla poz ver”  yazarak süreci kısaca nalatan Erbil, hayranlarını gülümsetti.  
Yasemin Erbil karantinada çok sıkılınca Selfie'ye yeni boyut getirdi!

Son Güncelleme: 05.04.2020 13:29
Anahtar Kelimeler:
SelfieKarantinaKORONAYasemin Erbil
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