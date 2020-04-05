Yasemin Erbil karantinada çok sıkılınca Selfie'ye yeni bir boyut getirdi!

Sürekli yoğun tempolu bir hayatı olan, evde çok sıkılmış olacak ki sürekliçekerek takipçileri ile paylaşıyor.ya girdiğinden beri telefonun elinden düşürmeyen Erbil, çektiği fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sunmadan da edemiyor.



son olarak bir selfie tarifi veren Yasemin erbil, takipçilerini gülümsetti. paylaştığı fotoğrafına altına “Evde kal, yere uzan zamanlayıcı ayarla poz ver” yazarak süreci kısaca nalatan Erbil, hayranlarını gülümsetti.

