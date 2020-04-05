Yasemin Erbil karantinada çok sıkılınca Selfie'ye yeni bir boyut getirdi!

05 Nisan 2020 Pazar 13:28
Sürekli yoğun tempolu bir hayatı olan Yasemin Erbil
, evde çok sıkılmış olacak ki sürekli selfie
çekerek takipçileri ile paylaşıyor. karantina
ya girdiğinden beri telefonun elinden düşürmeyen Erbil, çektiği fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sunmadan da edemiyor.
son olarak bir selfie tarifi veren Yasemin erbil, takipçilerini gülümsetti. paylaştığı fotoğrafına altına “Evde kal, yere uzan zamanlayıcı ayarla poz ver” yazarak süreci kısaca nalatan Erbil, hayranlarını gülümsetti.
Son Güncelleme: 05.04.2020 13:29