Yasemin Özilhan, 4 bin 800 liralık terlikleriyle konuşuldu

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle tanınan ve iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra ekranlara veda eden Yasemin Özilhan, sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor. İki çocuk annesi olan 35 yaşındaki Yasemin Özilhan'ın bugün 4 bin 800 TL ödeyerek aldığı terlikleri sosyal medyanın en çok konuşulan konulları arasında yer aldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan ünlüler, her anlarını sosyal medyadan paylaşırken bu süreçte internet üzerinden alışveriş yapmaya da ara vermeyen ünlü isimlerden biri de Yasemin Özilhan oldu. Evde giymek için internet üzerinden terlik alan Özilhan, bir çift terliğe tam 4 bin 800 lira ödedi. 2 asgari ücret toplamı kadar olan terliğini paylaştığı fotoğrafla olay olan Özilhan'ın son postu sosyal medyada yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.