Yasemin Özilhan günlerdir konuşulan o fotoğrafı hakkında konuştu!

Fit vücudu ve sürekli formda oluşuyla dikkatleri üzerine toplayan 'Doktorlar' dizisinin 'ela'sı Yasemin Özilhan, geçtiğimiz günlerde ayna karşısında çektiği bir fotoğraf paylaşmıştı. fotoğrafta, Yasemin Özilhan'ın zayıflıktan belli olan sırt kemiğinin tuhaf görüntüsü, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Özilhan'ın bu görüntüsü, 'Zaafiyet geçiriyor zavallı' ve 'Varlık içinde zayıflık bu olsa gerek' gibi enteresan yorumlara da sahne olmuştu.

Eleştirilere cevap veren Yasemin Özilhan, eleştirileri dikkate almadığının üstüne basarak "Öncelikle aşırı zayıf değilim. 52 kiloyum. Bu benim yapım. İki tane omurgam olduğunu bile yazmışlar. Kimde böyle bir şey var Allah aşkına? Bu sırt kası. Herkeste olan bir şey. Spor yaptıkça belirgin hale geliyor. Sağlıklı besleniyorum. Halimden memnunum. Tuhaf eleştirilere katılmıyorum."ifadeleriyle konuya açıklık getirdi.