Yasin'in 3 yıl önce attığı mesaj ortaya çıktı; Acun duygulandı!

Acun Ilıcalı yaptığı konuşmada, , "Sizin videolarınız izlensin diye sizlerin hesaplarınızı etiketledim. Etiketleyince Yasin'den bana bildirim geldi. Yıllar önce Yasin'in bana bir mesaj attığı ortaya çıktı. Yasin'in 3 yıl önce bana attığı mesaj ortaya çıktı. 15 Aralık 2017 tarihinde Yasin bir hikaye atmış ve hikayede ben varım." diyerek başladığı konuşması şaşkınlıkla karşılandı.

Acun Ilıcalı sözlerinde şöyle devam etti: "Görüntüde bizim Brezilya'daki programımızın final görüntüsü var. Ben hikaye atmışım Yasin, sen de onu koymuşsun. Mesajı okuyunca duygulandım. Yasin, 'Beni de'a alır mısın? En büyük hayalim. Keşke bu mesajımı da görebilseydin' yazmış. Samimi olarak görünce duygulandım.'' Bu olanları anlattıktan sonra'a dönen Acun Ilıcalı, ''İşte gördüm ve 'Survivor'a aldım seni'' dedi.

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2020, 22:59