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Yasmin Erbil'in yatak pozu sosyal medyada olay oldu

Yasmin Erbil, sosyal medya hesabı Instagramdan yaptığı son paylaşımla olay oldu. Yataktayken çektiği fotoğrafı story bölümünde paylaşan Erbil'in hayranları fotoğrafı eleştiri yağmuruna tuttu.

05 Şubat 2020 Çarşamba 11:35
Yasmin Erbil'in yatak pozu sosyal medyada olay oldu

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, bir süre yurdışında eğitim görmüş ve Türkiye'ye döndükten sonra özel bir kanalda sunuculuk yapmaya başlamıştı.

Yasmin Erbil

Fakat sunuculuk mesleğinde başarılı olamayan Yasmin Erbil'in işi kanal tarafından sonlandırılınca o da sosyal medya paylaşımlarına ağırlık vermeye başladı.

Yasmin Erbil

Cesur pozlarıyla sürekli gündemde kalmayı başaran Yasmin Erbil, son olarak paylaştığı yatak pozu ile yine olay oldu. yatmadan önce çektiği bir fotoğrafı Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşan Yasmin, bu görüntünün üzerine “Hastayız diye ölelim mi?” notunu yazdı.

Yasmin Erbil

Babası Mehmet Ali Erbil'in uzun süredir hastanede tedavi görmesi nedeniyle Yasmin Erbil, bu tarz da fotoğraflar paylaştığı için takipçilerinin eleştiri oklarına hedef olmak zorunda kaldı.


 

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İnstagramYasmin ErbilMehmet Ali ErbilStory
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