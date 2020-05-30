Yeliz Yeşilmen: ''Benim üzülmem, ağlamam neden bu kadar ayıp?"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından göz yaşlar içinde paylaştığı ve ''Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum'' dediği videodan sonra seri halde açıklamalar yapan Yeliz yeşilmen, bir magazin programına bağlanarak yeni bir açıklama daha yaptı.

Yeliz Yeşilmen: ''Benim üzülmem, ağlamam neden bu kadar ayıp?"
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İşte Yeliz Yeşilmen'in  konuşmalarından satır başları:
"Çok yeni olan şeyler değil. Bizim 16-17 yıl oldu birlikteliğimiz. Zaman zaman her ailede olduğu gibi geçimsizlikler oluyor. Ben bir insanım. Bir kalbim var. Aslında aşırı duygusal bir insanım. O da yaşanılan bir şeyin ardından bir patlama. Aslında o bir kadının çığlığı. Çığlığını kocasına duyurma çabası."

Yeliz Yeşilmen: ''Benim üzülmem, ağlamam neden bu kadar ayıp?"

"Hala aynı evde yaşıyoruz. Bu konuyla ilgili çok detay söyleyemem ama neticede bir kadının dolup patlamasında ağzından her şey çıkabilir. Aynı evde yaşıyoruz. Bir takım sorunlarımız oldu. Belki bu çığlığımla kendimi başta kocama duyurmuşumdur."

"Bugün erkeklere sorduğunuz zaman 'her evde şiddet var' derler, kadınlar da bunu sineye çeker. Siz sorun 'e ne olacak ki, bir telefon fırlattım' diyecekler. Fiziksel şiddet var, psikolojik şiddet var... Var da var! Benim parkinson hastası babam, yaşlı bir annem var. Benim arkamdaki tek gücüm medyam. Benim üzülmem, ağlamam neden bu kadar ayıp."

Yeliz Yeşilmen: ''Benim üzülmem, ağlamam neden bu kadar ayıp?"

"Kocamı zan altında bırakmak istemiyorum. İstesem daha farklı şeyler söylerdim. Aramızda yaşadığımız sorunlar var ama Bergen'e bunu yaşatan adamın karaktersizliği ile kocamı bir tutamam. Sinirle ağzımdan başka şeyler çıkmış olabilir ama durup dururken mi çıktı, hayır bir yaşanmışlıkla çıktı."

"Abartmış olabilirim, kimseyi zan altında bırakmak istemem. Yaşanmış ve çözülemeyen sorunlarım var. Belki de, defalarca o kol kırıldı, yen içinde kaldı. Kim nereden bilebilir ki? Yargıya intikal etmiş bir sürü şey var."

"Ali Bey ile hala evliyim. Çocuklarım var. 'Şiddet gördüm mü?' Bunları söylemem bana hiç yakışmaz, detay vermem bana yakışmaz. Ben elimde bir şey olmadan bir şey söylemem. 'Her evlilikte şiddet oluyormuş' öyle söylüyorlar..."

Yeliz Yeşilmen: ''Benim üzülmem, ağlamam neden bu kadar ayıp?"
"16 yıllık bir ilişki... Giden bir dakikanın bile bir hatrı var. Benim hayatımda 3. kişiden dolayı bir sorun yok. Kişisel çatışmam var, çözmeye çalıştığım sorunlarım var. Umarım çözmeyi başarırım."

"Videoyu paylaştıktan sonra bana çok kızdı. 'Beni rezil ettin, beni bitirdin, neden böyle yaptın' dedi. Ben aşk evliliği yaptım. Aşkımın peşine gittim. Şu anda da çocuklarımın peşine gidiyorum. Bazı insanların kendine çeki düzen vermesi lazım. Kadınları bu kadar incitmemeliler."

"Abartmış ve 'Bergen gibi olmak istemiyorum' demiş olabilirim ama eşimi o adamla bir tutmadım. Benim filmimin kötü sonla bitmesini istemiyorum. Bazı insanların kendine çeki düzen vermesini, ağzını tutmasını istedim."
 


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