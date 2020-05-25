Yeliz Yeşilmen'den eşiyle birlikte yeni açıklama; 'Aile bir arada'

Geçtiğimiz günlerde bir video paylaşan ve "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyerek ağlayan Yeliz Yeşilmen, yeni bir video paylaştı.

Yeliz Yeşilmen'den eşiyle birlikte yeni açıklama; 'Aile bir arada'
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Eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle kötü bir dönemden geçtiğini belirten Yeşilmen, eşi Ali Uğur Akbaş ile birlikte kamera karşısına geçti. “Sorunlarımızı çözmeye çalışıyoruz” diyen Yeliz Yeşilmen, eşiyle birlikte çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. 

Yeliz Yeşilmen'den eşiyle birlikte yeni açıklama; 'Aile bir arada'
Eşi Ali Uğur Akbaş'la birlikte bir video çeken Yeşilmen,  "Biraz tatsız olaylar yaşandı. Kendi aramızda çözmeye çalıştığımz sorunlarımız var. Zamana bırakıyoruz. Çözdüğümüzde açıklama yapacağız. Şu anda aynı evde kalıyoruz. Bizim iki çocuğumuz var. Aile içinde böyle tatsız olaylar oluyor. Bunun üçüncü şahıslarla alakası yok" şeklinde konuştu. 


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