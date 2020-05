Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde; “Bergen gibi olmak istemiyorum”

Yeşilmen, paylaştığı videoyla takipçilerini şaşkınlığa uğrattı. Neden veya kimden bahsettiği anlaşılmayan ünlü şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, "Bakın arkadaşlar şu kadarını söyleyeyim, ben başıma her türlü kötü olay geldiğinde cazgırlık yapmam, ortalara kendimi atmam, susarım, sabrederim. En yakınlarım, yanımda çalışanlar, bütün ailem bilir; hatta nasıl bir sabır bu derler. Çok eski kadınları düşünün, her şeye rağmen sabredip susan kadınlardanım ama ağzımı bir açtım mı, terbiyemi bozmayarak öyle şeyler kanıtlarım ki sizin de ağzınız açık kalır." İfadelerini kullandı.

Yeliz Yeşilmen videonun devamında, "Evet bugün ağladım, iki saat ağladım. Gözlerim yanıyor, şişti. Sonra kızım geldi makyaj yaptı, yapmak zorunda olduğum reklamlarım var, ekmek param, ben para kazanmak zorundayım. Mecburum buna. Şu an kimseye bir şey açıklamayacağım, ok yaydan çıkmıştı, durduruldu. Açıklamıyorum, açıklamayacağım; ben de zamanı geldiğinde dökerim. Kimle ilgili olduğunu, neyle olduğunu da söylemeyeceğim. Bu konuyu kapatıyorum, kapatmak zorundayım çünkü ev halkının hepsi üzüldü. Her zaman güçlü olmak zorundayız. Biz Türk kadını var ya dünyada bir numarayız." diyerek ağlamaya devam etti.

Bu kadarla da kalmadı. Yeşilmen, "Ama her şeye şükreden acılarının içinde mutlu olan bir kadınım. Hiçbir zaman, hiç kimsenin beni mutsuz etmesine izin vermeyeceğim, aldığım aile terbiyesi, dini inançlarım, yüreğim sayesinde yaşıyorum. Çok güzel mesajlar yollamışsınız. Yakınımdakiler biliyor ne olduğunu, belki bir gün siz de öğrenirsiniz. O gün bugün değil. Bakalım zaman ne getirecek, bilmiyorum. Sadece son sözüm; iyi niyetimin daha fazla kullanılmasını artık istemiyorum. Çok büyük fedakarlıklar yaptım, her konuda da yapıyorum ama sonumun Bergen gibi olmasını da istemiyorum." İfadelerini kullanarak seyredenler şaşkına çevirdi.

Yeliz Yeşilmen'in bahsettiği meşhur şarkıcı Bergen, herkes tarafından bilindiği gibi 1982 yılında yüzüne atılan kezzap yüzünden bir gözünü kaybetti. Bergen 1989 yılı ağustos ayında boşandığı eşi tarafından Adana’da kurşunlanarak öldürüldü.