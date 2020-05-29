Yeni dizisi alay konusu olan Kerem Bürsin eleştirenlere sert tepki gösterdi

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, Hande Erçel ile birlikte rol alcağı Sen Çal Kapımı adlı yeni dizinin çekimleri için kamera karşısına geçmeye gün sayarken, dizinin konusu daha şimdiden sosyal medyada eleştirilerin odağı oldu

Yeni dizisi alay konusu olan Kerem Bürsin eleştirenlere sert tepki gösterdi
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Henüz tanıtımı dahi yapılmamış olan dizide, zengin bir işadamını canlandıracak olan Kerem Bürsin, sosyal medyyadaki bu eleştirilere sert tepki gösterdi. Kerem Bürsin,   dizinin  konusunu zengin erkek fakir kız  şeklinde klişe bulan sosyal medya kulanıcılarına tepkisini 'önce bi' seyredin'  diyerek gösterdi.  

Yeni dizisi alay konusu olan Kerem Bürsin sert tepki gösterdi

Bürsin yaptığı açıklamada ; "Provalar güzel geçiyor. Proje ekrana gelsin, insanlar izlesin ondan sonra eleştirsinler. Şu an güzel gidiyor, eğleniyoruz. Hande ile çok iyi anlaştık, güzel bir enerji yakaladık. Sette de çok iyi anlaşacağız diye düşünüyorum. Provalar dışında genelde evdeyiz, ekstra bir şey yapmıyoruz." ifadelerini kullandı.  

Yeni dizisi alay konusu olan Kerem Bürsin sert tepki gösterdi
 

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2020, 21:50

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