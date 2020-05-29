Yeni dizisi alay konusu olan Kerem Bürsin sert tepki gösterdi

Henüz tanıtımı dahi yapılmamış olan dizide, zengin bir işadamını canlandıracak olan Kerem Bürsin, sosyal medyyadaki bu eleştirilere sert tepki gösterdi. Kerem Bürsin, dizinin konusunu zengin erkek fakir kız şeklinde klişe bulan sosyal medya kulanıcılarına tepkisini 'önce bi' seyredin' diyerek gösterdi.

Bürsin yaptığı açıklamada ; "Provalar güzel geçiyor. Proje ekrana gelsin, insanlar izlesin ondan sonra eleştirsinler. Şu an güzel gidiyor, eğleniyoruz. Hande ile çok iyi anlaştık, güzel bir enerji yakaladık. Sette de çok iyi anlaşacağız diye düşünüyorum. Provalar dışında genelde evdeyiz, ekstra bir şey yapmıyoruz." ifadelerini kullandı.



