Yeni evli çift Hazer Armani ve Sıla'nın karantina günükleri

Birlikte bol bol yemek yapıp müzik dinlediklerini belirten Haazer Armani MAG dergisine konuştu. Uzun süredir evde olduklarını ifade eden Armani; “Bu süre kafayı bile dışarı çıkarmadan, hatta alışverişe bile gitmeden geçti. Gayet mutluyuz. En sevdiğimiz şeylerle geçiyor vaktimiz; yemek yapıyor, müzik dinliyoruz. Mutfakta işimizi bitirip içeri geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

da sıkılmadıklarını belirten ünlü şef sözlerine "Sonra güzel bir müzik açıyor ve tekrar mutfağa giriyoruz. Tabii ki dikkat etmeye de çalışıyor, sabahları spor yapıyoruz. Güzel geçiyor. Bu işin ekonomik boyutu olmasa bırakın birkaç ayı bir sene bile evde durulur. Güzel okuma alışkanlıkları olanlar bu dönemde sıkılmaz.” diye devam etti.

Bu dönem özellikle Sıla'nın Uzak Doğu ve Güney Doğu Asya yemeklerini çok sevdiğini belirten Amani, “Bu ara bol bol onları yiyoruz. Hem sağlıklı, hem de içerisindeki bol baharattan dolayı bağışıklık sitemimizi güçlü tutuyor. Sevdiğimiz için de bize moral veriyor.'' diye konuştu.

