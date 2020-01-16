Yeni evli çift Sıla ve Hazer Amani balayı yolunda

Şarkıcı Sıla ve Şef Hazer Amani, uzun süre aşk yaşadıktan sonra geçtiğimiz günlerde süpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. Çift Nişantaşı'nda evlerinde Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun kıydığı sade bir nikahla evlendi.
Sıla ve Hazer Amani çifti kutlamadan sonra balayı için Roma'yı tercih etti. Çift, İstanbul Havalimanı'nda objektiflere takıldı. Amani, “Ben de sizi çekeyim mi?” diyerek, muhabirlere takıldı. Düğün ile ilgili de konuşan Amani, “Sevdiğimiz bir grup ve ailemizle birlikteydik. Şimdi arkadaşlarımızla tatile gidiyoruz” dedi.
Son Güncelleme: 16.01.2020 12:42