Yeşilçam Sinemasının unutulmaz klasiklerinden Oh Olsun filmine dair merak edilenler

Yeşilçam klasiklerinden Oh Olsun filmi yayınlandığı dönem oldukça beğenilmiş, yer yer güldürüsüyle romantik bir film olarak izleyenlerden tam not almıştı. Usta yönetmen Ertem Eğilmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu Oh olsun filminde başrolleri ise Tarık Akan ve Hale Soygazi paylaşıyor.
Oh Olsun filmi ne zaman çekildi?
Filmin başrollerinde Hale Soygazi ve Tarık Akan yer alırken Hulusi Kentmen, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Münir Özkul, Adile Naşit ve pek çok usta isimler de onlara eşlik etmiştir.
Oh Olsun filmi konusu
Zengin 3 çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu olan Ferit ve onun iki erkek kardeşinin babalarını kızdırmaları sonucu sahibi oldukları fabrikada ceza olarak çalışmaya başlar. Fabrikada ustabaşı olan kendi halindeki Burhan Usta’nın kızı da babasının yanında işçi olarak çalışmaktadır. Burhan Usta’nın güzeller güzeli kızı Alev Ferit’in ilk görüşte dikkatini çeker ve ona aşık olmasıyla olaylar gelişir.