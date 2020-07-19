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Yeşilçam Sinemasının unutulmaz klasiklerinden Oh Olsun filmine dair merak edilenler

70’li yıllara damgasını vuran romantik-komedi film akımının başarılı örneklerinden Oh Olsun filmi hala günümüzde oldukça beğenilerek izlenmektedir. Romantik-komedinin aranılan başrolü Tarık Akan ve Hale Soygazi’nin yer aldığı film Yeşilçam tutkunları tarafından oldukça merak edilmektedir. İşte defalarca izlemiş olanlar ve ilk kez izleyecekler için Oh Olsun filmine dair ayrıntılar…

19 Temmuz 2020 Pazar 15:34
Yeşilçam Sinemasının unutulmaz klasiklerinden Oh Olsun filmine dair merak edilenler
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Yeşilçam klasiklerinden Oh Olsun filmi yayınlandığı dönem oldukça beğenilmiş, yer yer güldürüsüyle romantik bir film olarak izleyenlerden tam not almıştı. Usta yönetmen Ertem Eğilmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu Oh olsun filminde başrolleri ise Tarık Akan ve Hale Soygazi paylaşıyor.

Oh Olsun filmi ne zaman çekildi?


Kendine has naifliği ile sevenlerin kalbinde taht kuran Oh Olsun filmi 1973 yılına ait bir yapımdır. İlk gösterimi ise 1 Ocak 1974 tarihinde yapılmıştır. Filmin en çok akılda kalan yanlarından birisi de hiç şüphesiz ki şarkısıdır. Dönemin hitlerinden Füsun Önal yorumlamasıyla oldukça patlayan Oh Olsun şarkısı filmle adeta özdeşleşmiştir. Senaryosunu Sadık Şendil’in kaleme aldığı, yönetmenliğini Ertem Eğilmez’in yaptığı Oh Olsun filmi oldukça izlenme oranları elde etmiş ve çeşitli ödüllere layık görülmüştür. Bu ödüllerin arasında Altın Portakal’ın En İyi Senaryo ödülü gibi prestijli ödüller de yer almaktadır. Filmin çekimleri İstanbul’un çeşitli semtlerinde gerçekleşmiştir.

Filmin başrollerinde Hale Soygazi ve Tarık Akan yer alırken Hulusi Kentmen, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Münir Özkul, Adile Naşit ve pek çok usta isimler de onlara eşlik etmiştir.

Oh Olsun filmi konusu

Zengin 3 çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu olan Ferit ve onun iki erkek kardeşinin babalarını kızdırmaları sonucu sahibi oldukları fabrikada ceza olarak çalışmaya başlar. Fabrikada ustabaşı olan kendi halindeki Burhan Usta’nın kızı da babasının yanında işçi olarak çalışmaktadır. Burhan Usta’nın güzeller güzeli kızı Alev Ferit’in ilk görüşte dikkatini çeker ve ona aşık olmasıyla olaylar gelişir.


Son Güncelleme: 19.07.2020 15:34
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