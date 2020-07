Yeşilçam Sinemasının unutulmaz klasiklerinden Oh Olsun filmine dair merak edilenler

Yeşilçam klasiklerinden Oh Olsun filmi yayınlandığı dönem oldukça beğenilmiş, yer yer güldürüsüyle romantik bir film olarak izleyenlerden tam not almıştı. Usta yönetmen Ertem Eğilmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu Oh olsun filminde başrolleri ise Tarık Akan ve Hale Soygazi paylaşıyor.

Oh Olsun filmi ne zaman çekildi?

Kendine has naifliği ile sevenlerin kalbinde taht kuran Oh Olsun filmi 1973 yılına ait bir yapımdır. İlk gösterimi ise 1 Ocak 1974 tarihinde yapılmıştır. Filmin en çok akılda kalan yanlarından birisi de hiç şüphesiz ki şarkısıdır. Dönemin hitlerinden Füsun Önal yorumlamasıyla oldukça patlayan Oh Olsun şarkısı filmle adeta özdeşleşmiştir. Senaryosunu Sadık Şendil’in kaleme aldığı, yönetmenliğini Ertem Eğilmez’in yaptığı Oh Olsun filmi oldukça izlenme oranları elde etmiş ve çeşitli ödüllere layık görülmüştür. Bu ödüllerin arasında Altın Portakal’ın En İyi Senaryo ödülü gibi prestijli ödüller de yer almaktadır. Filmin çekimleri İstanbul’un çeşitli semtlerinde gerçekleşmiştir.

Filmin başrollerinde Hale Soygazi ve Tarık Akan yer alırken Hulusi Kentmen, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Münir Özkul, Adile Naşit ve pek çok usta isimler de onlara eşlik etmiştir.

Oh Olsun filmi konusu

Zengin 3 çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu olan Ferit ve onun iki erkek kardeşinin babalarını kızdırmaları sonucu sahibi oldukları fabrikada ceza olarak çalışmaya başlar. Fabrikada ustabaşı olan kendi halindeki Burhan Usta’nın kızı da babasının yanında işçi olarak çalışmaktadır. Burhan Usta’nın güzeller güzeli kızı Alev Ferit’in ilk görüşte dikkatini çeker ve ona aşık olmasıyla olaylar gelişir.