Yeşim Salkım iki sunucuya demediğini bırakmadı, mahkemelik oldu!

İki sunucu, geçtiğimiz günlerde evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilişkisi magazin gündemine bomba gibi düşen Ece Erken'in haberini sunarken Yeşim Salkım'a sataştı. Ece Erken'in araba parçalama videosunu ekranlara taşıyan 2. Sayfa sunucuları Müge ve Gülşen, Ece Erken’e ses çıkarmayan ünlü isimler ile ilgili, özellikle Yeşim Salkım'ı kastederek şunları söyledi:

''Kocama dokunma etiketi açanlar. Neredesiniz? Niye konuşmuyorsunuz? Ne oldu? Ona konuşalım, öbürüne konuşmayalım. 30 yıl önceki bir davayı hatırlatıp, 'Kocamı ayartmaya çalışmışlar, yuvamı yıkmaya çalışmışlar. Türkiye'ye onu rezil edeceğim. İşte bunu dile getirmeyenler satılık kalemdir' diyenlere ne oldu? Şimdi o diyenlere bu soru yöneltildiğinde ne diyorlar biliyor musunuz? Defalarca çiğnedikleri yayın yasağıyla ilgili konuda, ‘Ece Erken konusunda yayın yasağı var. Yoksa konuşurduk’ diyorlar.Ne oldu, konuşun hadi. Gülben Ergen’den bahsediyordunuz. Gülben Ergen ile ilgili çiğnemediğiniz yayın yasağı kalmadı. İçeriye de girdiniz çıktınız. Ceza da aldınız. Defalarca dava açıldı. Şimdi mikrofon uzatıldığında ya da sosyal medya hesabınızdan ne diyorsunuz? ''Yayın yasağı var.''

Yeşim Salkım, Müge ve Gülşen'in bu sözlerine çok kızmış olacak ki İnstagram'dan cevap verdi. Bir video kayda alan Yeşim Salkım adeta ateş püskürdü, 'Müdire hanım kılıklı, yandaş', 'Hayatımda sizin kadar satılık insan tanımadım' sözlerini kullanan Salkım, Müge ve Gülşen için hakaret dolu sözler sarf edip 'B.k böcekleri' deyince Magazin Gazetecileri Derneği harekete geçti.

Yeşim Salkım'ın bu videosunun ardından Magazin Gazetecileri Derneği bir bildiri yayınlayarak konuyu yargıya taşıyacağını duyurdu.