Yeşim Salkım iki sunucuya demediğini bırakmadı, mahkemelik oldu!

İki sunucu, geçtiğimiz günlerde evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilişkisi magazin gündemine bomba gibi düşen Ece Erken'in haberini sunarken Yeşim Salkım'a sataştı. Ece Erken'in araba parçalama videosunu ekranlara taşıyan 2. Sayfa sunucuları Müge ve Gülşen, Ece Erken’e ses çıkarmayan ünlü isimler ile ilgili, özellikle Yeşim Salkım'ı kastederek şunları söyledi:
Yeşim Salkım, Müge ve Gülşen'in bu sözlerine çok kızmış olacak ki İnstagram'dan cevap verdi. Bir video kayda alan Yeşim Salkım adeta ateş püskürdü, 'Müdire hanım kılıklı, yandaş', 'Hayatımda sizin kadar satılık insan tanımadım' sözlerini kullanan Salkım, Müge ve Gülşen için hakaret dolu sözler sarf edip 'B.k böcekleri' deyince Magazin Gazetecileri Derneği harekete geçti.
Yeşim Salkım'ın bu videosunun ardından Magazin Gazetecileri Derneği bir bildiri yayınlayarak konuyu yargıya taşıyacağını duyurdu.