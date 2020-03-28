İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
88125
ALTIN
337.848
DOLAR
6.4499
STERLİN
8.0364
EURO
7.1137

Yıldız Tilbe'nin el yıkama videosunda dikkat çeken detay!

Geçtiğimiz günlerde Şahan Gökbakar'ın yayınladığı el yıkama videsounun ardından, Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Yıldız Tilbe de aynı içerkte bir paylaşım yaptı.

28 Mart 2020 Cumartesi 19:32
Yıldız Tilbe'nin el yıkama videosunda dikkat çeken detay!

Koronavirüs salgını sebebiyle zaten dikkat ettiğimiz ama  daha hassas olmamız gereken  hususlardan biri olan hijyen konusunda elleri yıkamanın önemi büyük.  Sosyal  medyada da bu konuda bilgilendirici paylaşımlar yapılmaya devam ediyor.  

Yıldız Tilbe'nin el yıkama videosunda dikkat çeken detay!

Twitter üzerinden ‘Ellerimi yıkıyorum’ notuyla paylaştığı videoda ise en dikkat çeken  nokta, Yıldız Tilbe'nin suyu çok az açarak aynı zamanda son günlerin diğer önemli konusu olan su tasarrufuna da dolaylı yoldan  dikkat çekmiş oldu.  Bu detay, sanatçının hayranlarının da dikkatini çekti ve yorumlarda olumlu geri dönüşler aldı. 

Anahtar Kelimeler:
VirüsKORONAEl YıkamaYıldız Tilbe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğa Rutkay'dan Çinlilere Sert çıkış 'Ne haliniz varsa görün'
Doğa Rutkay'dan Çinlilere Sert çıkış 'Ne haliniz varsa görün'
Hırvat model Ava Karabatic çıplak fotoğraflarını satışa çıkardı!
Hırvat model Ava Karabatic çıplak fotoğraflarını satışa çıkardı!
Amerikalı şarkıcı Jennifer Grout'dan şaşırtıcı ''Ayet-el Kürsi'' tilaveti:
Amerikalı şarkıcı Jennifer Grout'dan şaşırtıcı ''Ayet-el Kürsi'' tilaveti:
Aleyna tilki'nin Yeni ''Direk Dansı''
Aleyna tilki'nin Yeni ''Direk Dansı''
Hazal Kaya Aşk-ı Memnu'ya gönderme yaptı; 'Bastım filtreyi'
Hazal Kaya Aşk-ı Memnu'ya gönderme yaptı; 'Bastım filtreyi'
Demet Sağıroğlu koronavirüse mi yakalndı? sanatçıdan korkutan açıklama!
Demet Sağıroğlu koronavirüse mi yakalndı? sanatçıdan korkutan açıklama!

Popüler Haberler

Seyahat izin belgesi nasıl alınır, alma şartı nedir? İzinsiz uçak ve otobüs seyahat'i yasaklandı!
Askerlik 9 aya mı çıkacak? Askerlik kaç ay? Sosyal medyada asılsız iddialar!
Özel araç ile şehirler arası yolculuklara kısıtlama veya yasak var mı?
Kuruluş Osman yeni bölüm yayınlanacak mı? 1 Nisan’da ATV Kuruluş Osman neden yok, neden yayınlanmadı?
Türkiye'nin diğer ülkelerle arasındaki saat farkları ne kadardır? Hangi ülkenin saati daha ileridir, hangisinin saati daha geridir?
65 yaş ve üzeri kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için Tüvtürk araç muayeneleri ertelendi!
Tavla plus hediye çip kazanma yöntemleri
Ücretsiz izne çıkarılan işçi İşkur işsizlik maaşı alabilir mi, işsizlik maaşı şartları nelerdir?
Vaka sayısı kaç oldu? 28 Mart 2020 Cumartesi Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve son durum ne? Kaç hastamız var?
ING Bank Müşteri Hizmetleri müşteri temsilcisine hızlı ulaşım 0850 222 0 600
E Devlet soy ağacı sorgulama nasıl yapılır? Alt üst soy bilgisi sorgulama işlemleri
Banka mesai saatleri değişiyor! Bankaların yeni çalışma saatleri nasıl olacak? Banka yeni mesai saatleri
Evde para harcamadan güzel zaman geçirilebilecek aktiviteler nelerdir?
2020 Hac iptal oldu mu? Hac ziyaretleri iptal edilecek mi? Diyanet'den hac ibadeti açıklaması
SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emekli ramazan bayramı ikramiyesi ne zaman, hangi gün hesaplarda olacak?
Entübe nedir? Entübe hasta ne demektir? Hastaya entübe işlemi nasıl yapılır?
Alef dizisi ne zaman başlayacak? Kenan İmirzalıoğlu ve Melisa Sözen'in yeni dizisi için BLUTV yayın tarihi belli oldu
Meflokin nedir? Rusya’nın Covid-19 Korona virüs için geliştirdiği ilaç ne zaman kullanılacak?
Şehir dışına çıkmak için seyahat izni nereden, nasıl alınacak?
Baba Vanga koronavirüs kehaneti için neler söylemişti? Baba Vanga hangi olayları bilmişti?
KPSS P10 puan türü nedir? KPSS P10 öğretmenlik puan türü hesaplaması

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.