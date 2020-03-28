Yıldız Tilbe'nin el yıkama videosunda dikkat çeken detay!

Koronavirüs salgını sebebiyle zaten dikkat ettiğimiz ama daha hassas olmamız gereken hususlardan biri olan hijyen konusunda elleri yıkamanın önemi büyük. Sosyal medyada da bu konuda bilgilendirici paylaşımlar yapılmaya devam ediyor.

Twitter üzerinden ‘Ellerimi yıkıyorum’ notuyla paylaştığı videoda ise en dikkat çeken nokta, Yıldız Tilbe'nin suyu çok az açarak aynı zamanda son günlerin diğer önemli konusu olan su tasarrufuna da dolaylı yoldan dikkat çekmiş oldu. Bu detay, sanatçının hayranlarının da dikkatini çekti ve yorumlarda olumlu geri dönüşler aldı.