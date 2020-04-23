Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası hayranlarına tebessüm ettirdi



Hayranları tarafından fanatikçe sevilen, Türkiye müzik piyasasına sayısız hit veren Yıldız Tilbe, İnstagram üzerinden yaptığı canlı yayında kameranın cok kısa süreliğine masanın arka tarafını göstermesiyle birlikte ünlü şarkıcı küçük çapta bir canlı yayın kazası yaşamış oldu.

Yılsız Tilbe'nin, yayından önce kullandığı ruj ve oje ile birlikte bir de sarma sıgara, telefonun arka kameraya geçmesiyle seyredenler tarafından görüntülendi. Takipçileri tarafından pozitif yorumlara konu olan olay sonrasında Yıldız Tilbe, yayınına kaldığı yerden devam etti.