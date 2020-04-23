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Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası hayranlarına tebessüm ettirdi

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'ya 'seyircisiz program yapalım' diye teklifte bulunan ünlü şarkıcı, söz yazarı ve besteci Yıldız tilbe, sosal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayında ufak çapta bir kaza yaşadı.

23 Nisan 2020 Perşembe 15:22
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası hayranlarına tebessüm ettirdi


Hayranları tarafından  fanatikçe sevilen, Türkiye müzik piyasasına sayısız hit veren Yıldız Tilbe, İnstagram üzerinden yaptığı canlı yayında kameranın cok kısa süreliğine masanın arka tarafını göstermesiyle birlikte ünlü şarkıcı küçük çapta bir canlı yayın kazası yaşamış oldu.  

Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası hyranlarına tebessüm ettirdi

Yılsız Tilbe'nin, yayından  önce kullandığı ruj ve oje ile birlikte bir de sarma sıgara, telefonun arka kameraya geçmesiyle seyredenler tarafından  görüntülendi.  Takipçileri tarafından pozitif yorumlara konu olan olay sonrasında Yıldız Tilbe, yayınına kaldığı yerden devam etti.  

Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası hyranlarına tebessüm ettirdi

Son Güncelleme: 23.04.2020 15:22
Anahtar Kelimeler:
İnstagramKORONACanlı Yayın KazasıYıldız Tilbe
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