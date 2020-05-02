Yılın aşkında bomba gelişme; Cem ve Serenay evleniyor mu?

Geçtiğimiz şubat ayında Atina sokaklarında fotoğraflanan ünlü çift, koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 45 gündür aynıevde karantinadalar. 2020 yılının magazin gündemine bomba gibi düşen aşk, 2, Syfa adlı magazin programının haberine göre evlilikle taşçanıyor.

Kanal D'de yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa" programının haberine göre; usta komedyen Cem Yılmaz, sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın önünde diz çöküp evlenme teklif etti. Serenay Sarıkaya'nın ise ''Evet'' cevabı verdiği ileri sürüldü. Üç aydır birlikte olan çiftin, karantinadan hemen sonra dillere destan bir düğün yapacakları konuşuluyor.