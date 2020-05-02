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Yılın aşkında bomba gelişme; Cem ve Serenay evleniyor mu?

Bir süredir dillere destan bir aşk yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftinin evleneceği haberi magazin kulislerinde dolaşıyor. 45 gündür aynı evde karantinada olan Cem Yılmaz'ın, kendisinden 18 yaş küçük olan sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya evlilik teklif ettiği iddia edildi

02 Mayıs 2020 Cumartesi 13:33
Yılın aşkında bomba gelişme; Cem ve Serenay evleniyor mu?

Geçtiğimiz şubat ayında Atina sokaklarında fotoğraflanan ünlü çift, koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 45 gündür aynıevde karantinadalar. 2020 yılının magazin gündemine bomba gibi düşen  aşk, 2, Syfa adlı magazin programının haberine göre evlilikle taşçanıyor. 

Yılın aşkında bomba gelişme; Cem ve Serenay evleniyor mu?

Kanal D'de yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa" programının haberine göre; usta komedyen Cem Yılmaz, sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın önünde diz çöküp evlenme teklif etti.  Serenay Sarıkaya'nın ise ''Evet'' cevabı verdiği ileri sürüldü.  Üç aydır birlikte olan çiftin, karantinadan hemen sonra dillere destan bir düğün yapacakları konuşuluyor.

Yılın aşkında bomba gelişme; Cem ve Serenay evleniyor mu?

Anahtar Kelimeler:
EvlilikTeklifSerenay SarıkayaCem Yılmaz
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