Yıllara meydan okuyan fiziğiyle Hande Ataizi güzellik sırrını açıkladı: Spor ve dengeli beslenme

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde oğlu ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Bodrum’un ünlü bir mekanında kameralara yakalandı. Fit vücudu ve eskimeyen güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Ataizi, kimi zaman denize girerken kimi zaman havuzda oynayan oğlu ile güzel vakit geçirdi. Hande Ataizi’nin 46 yaşında koruduğu düzgün fiziğinin sırrı ortaya çıktı çıktı. Güzel oyuncu 10 yıldır düzenli bir şeklide haftanın 6 günü 2 saat spor yapıyor ve yogayla ilgileniyor. Buna ek olarak beslenmesine oldukça dikkat eden Ataizi 3 beyaz un, tuz ve şekeri de tüketmiyor. Mevsim meyveleri yiyerek mutlaka öğünlerine proteini de ekleyen oyuncu son yılların oldukça popüler beslenme şekli olan iki öğün beslenmeyi tercih ediyor. Geç saatlerde yemek yemiyor. Güzel oyuncu, sağlıklı yaşam stili konusunda önek almak isteyenler için kısaca sırlarını bu şekilde açıkladı.