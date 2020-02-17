betgram betgram setrabet

İstanbul
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120792
ALTIN
307.376
DOLAR
6.0485
STERLİN
7.8632
EURO
6.5545

Yılmaz Erdoğan kitabında Belçim Bilgin'e yer verdi

Usta sanatçı Yılmaz Erdoğan, kısa süre önce piyasaya çıkardığı ''Bin Aşık Yılı Uzakta'' kitabında eski eşi Belçim Bilgin'e yazdığı şiire yer verdi.

17 Şubat 2020 Pazartesi 23:34
Yılmaz Erdoğan kitabında Belçim Bilgin'e yer verdi

52 yaşındaki Yılmaz Erdoğan, 2018 yılında boşandığı eşi Belçim Bilgin'e 4. evlilik yıldönümünde yazığı notu kısa bir süre önce piyasaya çıkarttığı  ''Bin Aşık Yılı Uzakta'' kitabında yer verdi.

belçim bilgin

Okurlarıyla paylaşan Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin'e yazdığı o şiir:

EN ÇOK SUYA BENZEYEN

Ruh tekildi
Ve az.
Kendi kalesinde mahsur
Hiçbir şifa
Benlik iksirinde bulunmaz.
Seninle çoğalan,
Suya,
Fırtınaya benzeyen
Bilhassa ak
El insaf beyazı kadar berrak.

Bir asma yaprağında sakinleyen
Bu kavruk yol telaşına merhem.

Bir küçük adam aşkım
Bir büyük çocuk.

Sen bir nefessin buldum
Şaire en lazım element
Sen aydınlıksın bildim
Rodin’e deniz feneri

Sen Afrodit
Akıllı akılsız benzetmelerden
sıkılmış
Bir tek sana müsait.

Homeros’un bahsettiği sensin
Ve İlla ki İlyada
Ve İyyake nestain!

Evvel zaman
Eski taze bir masal...

Aksilikler hediye,
Kollasın patron,
Işığı müjdelesin çocuklar,
Sahiler düş,
Düşler sahi olsun...

Nice masallara
Şükürler
Dualar,
Filmler,
Şarkılar olsun...

Anahtar Kelimeler:
şiirBelçim BilginYılmaz ErdoğanBin Aşık Yılı Uzakta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hande Erçel ve Murat Dalkılıç evlilik yoluna girdi
Hande Erçel ve Murat Dalkılıç evlilik yoluna girdi
Murat Boz'dan samimi açıklamalar
Murat Boz'dan samimi açıklamalar
Ebru Polat sosyal medyayı salladı
Ebru Polat sosyal medyayı salladı
Bülent Ersoy'a hayranından öpücük
Bülent Ersoy'a hayranından öpücük
Oyuncu Naz Elmas sosyal medyanın diline düştü
Oyuncu Naz Elmas sosyal medyanın diline düştü
Alişan ve Buse Tektaş'ın oğlu Burak'ın doğum günü partisi
Alişan ve Buse Tektaş'ın oğlu Burak'ın doğum günü partisi

Popüler Haberler

Gelinim Mutfakta hangi isimler geri dönecek? Gelinim Mutfakta Best Of yarışmacıları kimler?
Çukur Nehir Yamaç ile evlenecek mi? Nehir gerçekten hamile mi?
Survivor 2020 performans ligi nedir? Performans ligi amacı ve kuralları
Kanalların yayın akışları 18 Şubat Salı TV yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
18 Şubat 2020 Salı fındık fiyatları ne kadar?Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Papara işlem ücretleri ne kadardır?
Yasak Elma'nın Nadir'e ne oldu? Hakan Karahan Yasak Elma'dan neden ayrılıyor?
2020 AGİ ödemesi dahil asgari ücret maaş ödemeleri ne kadar oldu?
2020 kira sözleşmesi örneği ve kiracıların dikkat etmesi gereken konular
EFT ve Havale işlem ücreti almayan bankalar hangileri
Varto nerededir? Varto hangi ile bağlıdır, haritadaki yeri
Rüyada acı çekmek nedir? Rüyada acı çekmenin anlamı ve tabiri
Kanalların yayın akışları 17 Şubat Pazartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Öğretmen dizisinin fragmanı oyuncu kadrosu ve konusu
Bankaların promosyon rekabeti kızıştı! Banka promosyon ödemeleri ne zaman verilecek?
Tv8 Survivor 2020 hangi günler yayınlanacak? Survivor 2020 yayın tarihleri ve saatleri
Survivor 1. Bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı! Evrim neden ağlıyor?
Güvenlik Görevlisi nasl olunur? 2020 Silahlı silahsız güvenlik görevlisi olma şartları
2020 Veraset ve intikal vergisi ödeme
Sefirin Kızı Menekşe kimdir? Gerçek adı nedir? Tülin Yazkan hangi dizilerde oynadı?
17 Şubat 2020 Pazartesi fındık fiyatları ne kadar?Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.