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Yoğun bakım tedavisinde olan Muhterem Nur, hayati tehlikeyi atlatamadı

10 gün önce Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırılan ve burada yoğun bakım ünitesine alınan Muhterem Nur'un hayati tehlikesi atlatamadığı öğrenildi. Durumunun stabil olduğunu açıklayan doktorlar Nur'un uyandırılma işlemini ertelediklerini belirttiler.

27 Şubat 2020 Perşembe 10:31
Yoğun bakım tedavisinde olan Muhterem Nur, hayati tehlikeyi atlatamadı

Yoğun bakım tedavisinde olan Muhterem Nur, hayati tehlikeyi atlatamadıArabesk müziğinin güçlü seslerinden Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Yüksek şekere bağlı çoklu organ yetmezliği teşhisi ile Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırılan ve burada yoğun bakıma alınan Muhterem Nur'un durumunun stabil olduğu ve hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi.

Yoğun bakım tedavisinde olan Muhterem Nur, hayati tehlikeyi atlatamadı

Bir döneme damga vuran sinema oyuncusu ve ses sanatçısı Muhterem Nur'un doktorları, hayati tehlikesi devam eden sanatçıya yaptıkları tetkik ve testlerin ardından uyandırma işlemini erteleme kararı aldıklarını açıkladılar.

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın, Muhterem Nur'u ziyarette bulunmak için hastaneye geldiler fakat doktorlar, enfeksiyon riski nedeniyle Nur'a ziyareti yasakladılar. Akciğeri su toplayan ve böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz makinesine bağlanan Nur için yoğun bakıma vücut ısısını koruyan özel bir yatak getirtildiği de öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Yoğun BakımSağlık DurumuMuhterem Nur
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