Yonca Evcimik'in göbek dansı hayranlarını büyüledi!

Popsav tarafından düzenlenen ve geliri sahne emekçilerine bağışlanan online müzik festivalinin son gününde Yonca Evcimik sahne aldı.
MAGAZİN
26 Mayıs 2020 Salı 14:52
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90'lı yıllarda 'Abone' şarkısıyla zirveye oturan Yonca Evcimik, göbek dansıyla büyüledi. Şarkıcılıktan önce dansçı kimliğiyle tanınan Yoncimik, dansını İnstagram hesabından paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu. 56 yaşında olmasına rağmen kıvraklığıyıla takdirleri toplayan Evcimik'in göbek dansı çok beğenildi. İşte o performans:
Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2020, 14:54