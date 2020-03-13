Youtube Deli mi kanalı sahibi Fester Abdü kaza geçirdi son durumu nasıl?

Ünlü Youtuber Fester Abdü kaza geçirdi. Youtube üzerinden yayınladığı videolar ile milyonlarca takipçisi bulunan Deli mi ne kanalının sahibi Fester Abdü’nün son durumu merak ediliyor. Youtuber, talihsiz bir kaza yaşadı. Kaza sonrasında gözünün üstüne dikiş atılan Fester Abdü, Youtube üzerinden de açıklama yayınladı. Yaptığı açıklamaya göre youtuberin, kayak yaptığı sırada yaşadığı talihsiz kaza sonrasında kaşına 25 dikiş atıldı. Durumunun iyi olduğunu açıklayan ünlü Youtuber, dikiş atılan yerin ömür boyu iz kalacağını ve tedavisine devam edildiğini duyurdu.