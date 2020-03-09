Youtuber ile davalık olan Okan Bayülgen ifadeye çağrıldı

Youtuber Muhammet Çumanoğlu, ünlü televizyon sunucusu Okan Bayülgen'in hazırlayıp sunduğu "Uykusuzlar Kulübü" adlı programında, kendisine ait bir videoyu yayınladıktan sonra 'gerizakalı' yorumunu yapması üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu. Çumanoğlu'nun suç duyurusu üzerine ise Bayülgen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Youtuber Muhammet Çumanoğlu, ünlü sunucu Okan Bayülgen'in ve aynı zamanda program yaptığı televizyon kanalı hakkında, "hakaret" suçu ile Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na muhalefetten dolayı savcılığa verdiği dilekçesinde Çumanoğlu’nun dijital ve sosyal medya pazarlama yöneticiliği sertifikası ile ilişki koçluğu sertifikaları olduğu, Youtube’de özellikle kadın erkek ilişkileri üzerine çektiği videolarını yayınladığı 2 ayrı kanalı bulunduğu belirtildi.

Dilekçede ayrıca; Şüpheli sıfatıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan Bayülgen’in, "Uykusuzlar Kulübü" adlı televizyon programında, Çumanoğlu’nun videolarından birinin bir kısmını yayınlayıp, dalga geçerek hakaret ettiği iddia edildi ve "Bu program kendi normal zamanında yayınlandığı gibi programın Youtube kanalında da yayınlanmıştır. Bu durum kitap yazma çalışması yürüten ve uzmanlaştığı bu alanda iş yeri açmayı planlayan müvekkili rencide etmesinin yanı sıra çok zor durumda bırakmıştır. Bu söylem ve eylemler müvekkilin, çevresinde ve Youtube kanalındaki aboneleri karşısında küçük düşmesine neden olmuştur. Gerekli soruşturmanın yapılarak kamusı açılmasını talep ederiz."leri yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise başlatılan suç duyurusu kapsamında, Okan Bayülgen ifadeye çağırdı. "Şüpheli" sıfatıyla ifade veren Okan Bayülgen, haftalık olarak 'Uykusuzlar Kulübü' adlı adlı programı sunduğunu ve müşteki Muhammet Çumanoğlu'nu tanımadığını söyledi.

Bayülgen ifadesinde programda ekibi aracılığıyla sosyal medya ve ulusal medya üzerinden tespit edilen videolar hakkında bir takım yorumlar yaptığını söyleyerek "Müştekinin yayınladığı ve benzeri videolar çeken kişilerle ilgili program sırasında tanımlama yaptım. Sosyal medya üzerinden duygusal ilişkiler ve aşk üzerine yorumlar yapıp görüşlerini sunan, ahkam kesen kişiler hakkında ‘gerizekalı’ ibaresini kullandım. Bu ifadenin müşteki ile ilişkisi olmadığı, programın yayın akışından anlaşılacaktır. Genel bir tanımlama yaptım. Şahsın videosu bu sırada yayınlanmaktaydı. Tanımlamam genel ve soyuttur. Müştekiye yönelik değildir. Suç kastım da yoktur. Hakkımda takipsizilik kararı verilmesini talep ediyorum" dedi.

Bayülgen’in üzerine atılı suçun uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle, savcılık soruşturma dosyasını Uzlaştırma Savcılığı’na gönderdiği öğrenilirken her iki tarafın söz konusu davada uzlaşıp uzlaşmayacağı ya da Bayülgen hakkında dava açılıp açılmayacağı kesinlik kazanmadı.