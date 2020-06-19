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Yüzüklerin Efendisi'nin Bilbo Baggins'inden sevenlerini üzen haber

Efsaneleşen Yüzüklerin Efendisi hayranlarına üzücü haber! Bilbo Baggins’le geniş hayran kitlelerine ulaşan ünlü aktör Sir Ian Holm bu sabah yaşamını yitirdi. Ünlü aktörün hayranları vefatının nedenini merak ediyor.

19 Haziran 2020 Cuma 19:19
Yüzüklerin Efendisi'nin Bilbo Baggins'inden sevenlerini üzen haber
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Unutulmaz film serisi Yüzüklerin Efendisi’nin efsane karakteri Bilbo Baggins’e hayat veren usta oyuncu Sir Ian Holm’dan sevenlerini üzen haber geldi.


88 yaşındaki İngiliz oyuncunun BBC’nin yayınladığı habere göre hayatını kaybettiği öğrenildi.Ünlü yıldız uzun zamandır Parkinson hastalığıyla mücadele ediyordu. Bu sabah tedavi gördüğü hastanede daha fazla direnemeyerek yaşamını yitirdi.

Efsaneleşen Yüzüklerin Efendisi filmi dışında da oldukça fazla pek çok yapımda yer almıştır. Ateş Arabalarında canlandırdığı Sam Mussabini ve Beşinci Element filminde canlandırdığı Conelius ve Yaratık filminde canlandırdığı Ash rolleriyle şöhreti yakalamıştı.

Tiyatro geçmişi bulunan ünlü aktör Kral Lear gibi Shakespeare oyunlarında yer alarak oyunculuktaki başarısını göstermiş ve böylece hafızalarda yer etmiştir.


Son Güncelleme: 19.06.2020 19:19
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