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Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak'tan sürpriz nikah!

Son yılların popüler grupları arasında yer alan Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak, organiztör, ve etkinlik direktörü Başak Ceylan Torun'la nikah masasına oturdu. Çiçeği burnunda çift, sade gelinlik ve damatlıkları dikkat çekti.

22 Nisan 2020 Çarşamba 22:07
Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak'tan sürpriz nikah!

Koronavirüs salgını nedeniyle herkes karantinada olsa dahayatına devam edenler de yok değil.  Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti  Kaan Boşnak, daha önceden alınan nikah tarihini ertelemeyip, kısıtlı davetli katılımıyla nikah masasına oturdu.  

Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak'tan sürpriz nikah!

Bugün öğlen saatlerinde Beşiktaş Evlendirme  Dairesinde evlenen Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak, maskeyle poz vermeyi de ihmal etmedi.  Az sayıda davetlinin katıldığı nikah töreninde, virüs önlemleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına da özen gösterildi.  

Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak'tan sürpriz nikah!
 

Son Güncelleme: 23.04.2020 10:31
Anahtar Kelimeler:
NikahKORONAKaan BoşnakBaşak Ceylan Torun
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