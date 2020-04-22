Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak'tan sürpriz nikah!

Koronavirüs salgını nedeniyle herkes karantinada olsa dahayatına devam edenler de yok değil. Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak, daha önceden alınan nikah tarihini ertelemeyip, kısıtlı davetli katılımıyla nikah masasına oturdu.

Bugün öğlen saatlerinde Beşiktaş Evlendirme Dairesinde evlenen Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak, maskeyle poz vermeyi de ihmal etmedi. Az sayıda davetlinin katıldığı nikah töreninde, virüs önlemleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına da özen gösterildi.



