Zehra Çilingiroğlu'nun yeni tarzı sevgilisini mest etti

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları 22 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu, son zamanlarda tarzında yaptığı değişikliklerle gündeme geliyor. Son olarak siyah saçlarını bakır renge boyamasıyla tepki toplayan ve bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından topa tutulan Zehra, önceki akşam sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte görüntülendi.

Çift, birlikte akşam yemedikleri mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Spor giyim tarzı ve makyajsız haliyle dikkat çeken Çilingiroğlu'nun yeni görünümü hakkında konuşan Alaattin Kadayıfçıoğlu, yeni saç rengi ve tarzını çok beğendiğini dile getirdi.

