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Zehra Çilingiroğlu yeni tarzıyla olay yarattı

Hülya Avşar ve Kaya Çilinoğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, son zamanlarda değiştirdiği tazıyla gündeme geliyor. Çilingiroğlu, son olarak saç rengini değiştirmesiyle gündeme geldi.

13 Ocak 2020 Pazartesi 18:29
Zehra Çilingiroğlu yeni tarzıyla olay yarattı

Şarkıcı Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, son zamanlarda tarz değiştirmesiyle gündeme geliyor. Doğum gününe az bir zaman kala saç renginde bir değişikliğe giden Çilingiroğlu, radikal bir karar alarak saçlarını bakır rengine boyattı.

Zehra Çilingiroğlu saçını boyattı ile ilgili görsel sonucu

22 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu, siyah renkte olan saçlarını cesur bir karar vererek bakır rengine boyattı. Zehra'nın yeni halini görenler ise oldukça eleştirdi. Kimileri bu halini beğendi kimileri ise oldukça eleştirdi ve yeni tarzını beğenmediklerini ifade etti.

Zehra Çilingiroğlu saçını boyattı ile ilgili görsel sonucu

Zehra Çilingiroğlu'na gelen eleştirilerden bazıları: 

"Rengi kötü, modeli güzel"

"Çok olgun göstermiş yeni saç modeli"

"Rengi olmamış, kendisi çok güzel"

"Niye bu kız yaşından fazla gösteriyor anlamıyorum"

"Zehra Çilingiroğlu nerede?"

"Değişim her zaman için iyidir"

 

Son Güncelleme: 13.01.2020 18:29
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