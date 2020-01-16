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Zehra Çilingiroğlu'nun yeni tarzı sevgilisini mest etti

Zehra Çilingiroğlu, son zamanlarda değiştirdiği tarzı ile sosyal medyayı ikiye bölmüştü. Çilingiroğlu, yeni tarzıyla sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'ndan tam not aldı.

16 Ocak 2020 Perşembe 15:50
Zehra Çilingiroğlu'nun yeni tarzı sevgilisini mest etti

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları 22 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu, son zamanlarda tarzında yaptığı değişikliklerle gündeme geliyor. Son olarak siyah saçlarını bakır renge boyamasıyla tepki toplayan ve bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından topa tutulan Zehra, önceki akşam sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte görüntülendi.

zehra çilingiroğlu

Çift, birlikte akşam yemedikleri mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Spor giyim tarzı ve makyajsız haliyle dikkat çeken Çilingiroğlu'nun yeni görünümü hakkında konuşan Alaattin Kadayıfçıoğlu, yeni saç rengi ve tarzını çok beğendiğini dile getirdi.
zehra çilingiroğlu

Son Güncelleme: 16.01.2020 21:17
Anahtar Kelimeler:
Zehra çilingiroğluHülya AvşarYeni TarzıAlaattin Kadayıfçıoğlu
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