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Zeki Müren ile dans eden Neşe Erberk'ten 36 yıl sonra gelen itiraf

Eski Türkiye ve Avrupa güzeli Neşe Erberk, 36 yıl sonra Zeki Müren itirafında bulunarak yılbaşı akşamı onunda dans ettiği anları anlattı.

03 Mart 2020 Salı 10:46
Zeki Müren ile dans eden Neşe Erberk'ten 36 yıl sonra gelen itiraf

1983 Türkiye güzeli seçilen ve 1984 yılında da Avrupa Güzeli olan eski manken Neşe Erberk, Üniversiteden mezun olduktan sonra 1987'de kendi adını verdiği kast ve mankenlik ajansını kurarak iş hayatına başladı.  1999 yılında Ayk Gurdikyan ile evlenen ve bu evliliğinden Alin, Lara ve Selin isimlerinde üçüzleri olan Neşe Erberk, çocuklarının doğumundan sonra çocuklara yönelik bir eğitim merkezi açmaya karar verdi.

Yaptığı araştırmalarla klasik bir anaokulu yerine çocukların yetenek ve ilgi alanlarının keşfedilip ortaya çıkarabileceği merkez açmaya karar veren Erberk, bununla ilgili bir çalışma yaptı ve farklı tarzda okulları açmaya başladı. Türkiye'de 42 anaokulu olan Neşe Erberk, daha sonra ailesiyle birlikte ABD'nin Miami eyaletine yerleşti.

Yılda bir kaç kez Türkiye'ye gelen ve merkezlerini kontrol eden Neşe Erberk geçtiğimiz günlerde İstanbul'da görüldü. Uzun bir aradan sonra City's Nişantaşı'nda objektiflere takılan Erberk burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erberk, gazetecilerle konuşurken 36 yıl sonra bir itirafta da bulundu.

Eski günlerden konuşurken kendisine sorulan bir yılbaşı akşamı Zeki Müren ile yapmış olduğu dansı hatırlatılan Erberk, "18 yaşındaydım o dönem. Beni Zeki Müren'le dans etmem için çağırmışlardı. Çok heyecanlanmıştım. Zeki Müren'le dans edeceğim önceden belliydi. Rahmetli Zeki Müren'le dans ederken tir tir titriyordum. Hatta benden topuklu yerine düz bir ayakkabı giymemi rica ettiler. Aynı boyda olmamızı istemişlerdi" diye konuştu.
 

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İtirafNeşe ErberkZeki Müren
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