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Zeynep Alkan Youtube'da iç çamaşırını gösterdi!

Son dönemde, kendisinden sıkça söz ettirmeyi başaran Zeynep Alkan, YouTube'da katıldığı programda yaptığı hareket ile tekrardan gündeme gelmeyi başardı. Sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflar ile fenomen haline gelen ve geçtiğimiz günlerde tüm Türkiyenin ilgi odağı olan Zeynep Alkan Youtube'da iç çamaşırını gösterdi! İşte Zeynep Alkan'ın yaptığı açıklama ve ayrıntılar haberimizde.

21 Ocak 2020 Salı 14:06
Zeynep Alkan Youtube'da iç çamaşırını gösterdi!

Yapımcı ve yönetmen olan Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan, YouTube’da katıldığı kanalda yayınlanan bir programda iç çamaşırını gösterdi. Ünlü yönetmen Hamdi Alkanın eski eşi olan oyuncu Canan Hoşgör’ün kızları Zeynep Alkan geçen günlerde YouTube’da paylaştığı Doğruluk mu Cesaretlik mi? Programına konuk oldu. Son dönemde gündem olan ve herkesi kendisinden söz ettirmeyi başaran Zeynep Alkan, programda kendisini yöneltilen “iç çamaşırın ne renk?” sorusuna, ayağa kalkıp iç çamaşırını göstererek yanıt verdi. Ayrıca Alkan "Allah'tan bugün babaannemin donunu giymemişim" sözlerini kullandıktan sonra kısa bir süre içinde yaptığı hareketiyle sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden bir tanesi oldu.

Zeynep Alkan'dan şok hareket!

ZEYNEP ALKAN’DAN ŞOK HAREKET! İÇ ÇAMAŞIRINI GÖSTERDİ!

Geçtiğimiz aylarda Kanal D’nin magazin programı olan 2. Sayfa’da açıklama yapan Zeynep Alkan, yayınladığı seksi dans videosu hakkında "O dans videosunu çekerken herkesin konuşacağı akılıma hiç ama hiç gelmedi. Hele hele haber olup da ‘seksi dans’ başlığıyla ön plana çıkarılacağını hiç düşünmedim. Yorumlarda da bakarsanız beni destekleyen mesajlar vardı. Bu dans olay olduktan sonra ona cevap olarak videolar çektim, ‘içimden gelerek, insanları mutlu etmek güzel enerji vermek istedim’ dedim. Benim hayatta en sevdiğim şey insanları güldürmek. Çocukluğumdan beri insanları güldürüyorum. Bu videoyu çekme amacım da buydu." Açıklamasında bulundu.

Zeynep Alkan YouTube'da bir programda iç çamaşırını gösterdi!

 

Son Güncelleme: 21.01.2020 14:06
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