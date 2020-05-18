Zeynep Korel, Seray Sever'e 50 bin liralık tazminat davası açtı

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel’in ablası Zeynep Korel, Seray Sever’e dava açtı. Zeynep Korel, Seray Sever’in ‘Gel Konuşalım’ adlı magazin programında söyledikleri nedeniyle 50 bin TL’lik tazminat davası açı.

Programın sunucusu Seray Sever Zeynep Korel hakkında ‘lezbiyen’ olduğunu söylemişti. Zeynep Korel bu söylemin ardından ünlü sunucuya 50 bin TL’lik tazminat davası açtı. Seray Sever özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi ve kişiyi kötü gösterme gibi suçlardan yargılanacak.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 19:05