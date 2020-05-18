Programın sunucusu Seray Sever Zeynep Korel hakkında ‘lezbiyen’ olduğunu söylemişti. Zeynep Korel bu söylemin ardından ünlü sunucuya 50 bin TL’lik tazminat davası açtı. Seray Sever özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi ve kişiyi kötü gösterme gibi suçlardan yargılanacak.Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 19:05
Zeynep Korel, Seray Sever'e 50 bin liralık tazminat davası açtı
Bergüzar Korel’in ablası Zeynep Korel, ünlü sunucu Seray Sever’e tazminat davası açtı. Zeynep Korel Seray Sever’in kişilik haklarını kötülediğini iddia etti. Seray Server, Zeynep Korel hakkında lezbiyen iddialarında bulunmuştu. İşte ikili arasında yaşananlar…
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