Zeynep Korel'den Seray Sever'e 50 bin liralık 'lezbiyen' davası

Oyuncu Bergüzar Korel'in Amerika’da yaşayan ablası Zeynep Korel, sunucu Seray Sever'e “özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini ve Türkiye’de kötü biri olarak tanıtıldığı” gerekçesiyle dava açtı.

Zeynep Korel'den Seray Sever'e 50 bin liralık 'lezbiyen' davası
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Zeynep Korel, TV8 ekranlarında yayınlanan 'Gel Konuşalım' adlı programda, kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu ve iftira atıldığı gerekçesiyle mahkemeye başvurarak sunucu Seray Sever'e 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı. 

Zeynep Korel'den Seray Sever'e 50 bin liralık 'lezbiyen' davası

Oyuncu Bergüzar Korel’in Amerika’da yaşayan ablası Zeynep Korel, 'Gel Konuşalım' adlı magazin programında, Seray Sever’in kendisine'lezbiyen' dediğini öne sürerek özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini ve Türkiye'de kötü biri olarak gösterildiğini belirtti. Korel, bu sebepten dolayı sunucu Seray Sever’e50 bin liralık manevi tazminat davası açtı. 

Zeynep Korel'den Seray Sever'e 50 bin liralık 'lezbiyen' davası

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 17:00

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