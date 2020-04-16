Zuhal Topal hem ağladı hem ağlattı!

Koronavirüs salgını yüzünden zor zamanlardan geç sağlık personeline dikkat çekmek isteyen Zuhal Topal, pandemi döneminde sağlık çalışanlarının haatimizdaki yerinin ne denli önemli olduğuna deyindi. Zuhal Topal konuyla ilgili konuşurken duygulandı ve göz yaşlarına hakim olamadı.

Yarışmacıların da duygulu anlar yaşamasına yol açan konuşmasında Zuhal Topal, "Kendi ailelerinden uzakta, çok zor koşullar altında canla başla gece gündüz demeden çalışan, maske takmaktan yüzleri yara olan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim, onlara minnet borçluyuz" ifadelerini kullandı.