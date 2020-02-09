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Zülfü Livaneli, Van'lı inşaat işçisi genç yeteneğe el uzattı

Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli, Van'da inşaat işçisi olarak çalışan ve söylediği Kürtçe şarkı ile herkesi kendine hayran bırakan genç yeteneğe el uzattı. Twitter’dan taptığı paylaşımla gence ulaştığını söyleyen açıklayan Livaneli, “Elimizden geleni yapalım” dedi.

09 Şubat 2020 Pazar 15:04
Zülfü Livaneli, Van'lı inşaat işçisi genç yeteneğe el uzattı

Van'da yaşayan ve inşaatlarda çalışan Murat Akbaşlı isimli bir genç söylediği Kürtçe bir şarkının YouTube kanalına yüklenmesinden sonra tüm müzisyenleri kendine hayran bıraktı. Kimi dinleyecilerin Akbaşlı'nın sesini çok duygulu bulurken kimileri de genç yeteneğe acilen ulaşılması gerektiğini söyledi. Youtube’da ses analizleri yapan müzisyen Emre Yücelen ise Murat Akbaşlı için, “Çok güzel söylüyor, dinleyin”, “Ne olur bu çocuğu bulun” diye açıklamıştı.

Halk müziği sanatçısı Mahsun Kırmızıgül de Kürtçe söyleyen gencin videosunu Twitter hesabı üzerinden paylaşarak Ünlü şarkıcı Zülfü Livaneli'ye; “Zülfü abi, bu muhteşem sesin sahibini arıyor. Bu arkadaşı tanıyanlar bize ulaştırsınlar. Bende bu güzel sese aranjörlük yapacağım” mesajını gönderdi.

Zülfü Livaneli ise izlediği sese hayran kaldığını dile getirerek, Murat’ın videosunu Twitter’da paylaştı ve, “Böyle bir sese kolay kolay rastlanmaz. Keşke bulabilsek de Diyarbakır başta olmak üzere konserlerime konuk sanatçı olarak davet etsem” notunu paylaştı.

Zülfü Livaneli, Van'lı inşaat işçisi genç yeteneğe el uzattı

Videonun çok kısa bir zamanda bu kadar beğeni almasının hemen ardından Zülfü Livaneli’nin danışmanları Murat ile iletişime geçtiler ve Murat’a, eğitim verileceği ve konserler teklifinde bulunuldu. Genç yetenek ise Livaneli'den gelen bu teklifi hiç düşünmeden kabul etti. Ünlü sanatçı daha sonra sosyal medya hesabından Murat Aknaşlı'ya ulaştıklarını duyurarak, “Bulduk Mahsuncum. Vanlı. Elimizden geleni yapalım” dedi.


2000 yılında Van’da dünyaya gelen ve 10 kardeşli bir ailenin çocuğu olan Murat Akbaşlı, hayat şartlarından dolayı ailesine destek olmak için inşaatlarda çalışmaya başlamış. En çok Aşık Veysel’i ve Şakiro’yu sevdiğini söyleyen 20 yaşındaki Kabaşlı'nın hikayesi İstanbul’da geçen videonun nasıl çekildiği sorulduğunda, “İnşaatta çalışıyordum. Bir gün inşaatın mimarı yanıma geldi. ‘Şarkı söyle, videoya çekeceğim, sana kaset yapalım’ dedi. Ben de şarkı söylemeyi sevdiğim için okudum. Valla ben de bu kadar yayılacağını bilmiyordum. Zaten haberim yoktu. Görünce ben de şaşırdım. Bu kadar yayılması tesadüf...” yanıtını verdi.

İşte Zülfü Livaneli'nin elinden tuttuğu o ses:

Anahtar Kelimeler:
VanZülfü Livaneliİnşaat IşçisiMurat Akbaşlı
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