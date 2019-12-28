Atiye dizisi Melisa Şenolsun sevişme sahnesiyle damga vurdu!

Başrollerinde Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun'un yer aldığı, Netflix'in yeni dizisi Atiye yayınlandı. Netflix’in 2. Türk yapımı dizisi olan Atiye’nin sevişme sahneleri sosyal medya da gündem oldu. 27 Aralık Cuma günü Netflix’de 8 bölümüyle yayın hayatına başlayan diziyi izleyenler Beren Saat ve Melisa Şenolsun’un sevişme sahneleriyle karşılaştı.

Genç ve güzel bir ressamın mistik yolculuğunun anlatıldığı Atiye dizisi, dün yayınlanan bölümleriyle izleyicisiyle buluştu. Dizinin ilk bölümünün ilk sahnelerinde Beren Saat ile Metin Akdülger'in sevişme sahneleri yayınlanmış ve bu sahneler izleyicilerin dikkatini çekmişti. Dizinin diğer bölümlerinde ise Atiye'nin deli dolu kardeşi Cansu karakteriyle izleyicinin karşısına çıkan Melisa Şenolsun’un sevişme sahnesi gündeme oturdu. Cansu, ablasını hem çok seven hem de onun yanında silik kalmaktan ve hep birilerinin bir şeyi olmaktan sıkılmış birisi. Dizi de herkesin yardımına koşan genç kadın aşk karşısında bir şey yapamıyor. Cansu ve Atiye’nin nişanlısı büyük bir hata yaparak birlikte oluyor. Melisa Şenolsun dizide ki başarısıyla sosyal medya da konuşulmaya başladı.