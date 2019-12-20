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Aycan Yanaç kimdir? Survivor 2020 yarışmacısı Aycan Yanaç hakkında bilgiler

Milyonları ekran başına kilitleyen Survivor sezona iddialı isimlerle gelmeye hazırlanıyor. Survivor’ın yeni yarışmacısı belli oldu. Genç futbolcu Aycan Yanaç Survivor 2020 kadrosuna dahil oldu. Yeni ismin açıklanmasının ardından Aycan Yanaç kimdir, sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Survivor 2020 yarışmacısı Aycan Yanaç hakkında bilgiler haberimizde.

20 Aralık 2019 Cuma 19:57
Aycan Yanaç kimdir? Survivor 2020 yarışmacısı Aycan Yanaç hakkında bilgiler

Survivor 2020 için geri sayım başladı. Survivor’ın yeni sezonu 15 Şubat 2020 tarihinde ekranlara gelecek. Yeni sezon için bekleyiş sürerken yeni kadro belli olmaya başladı. İlk olarak Ersin Kokut ve Uğur Pektaş’ın isminin açıklanmasından sonra güzel futbolcu Aycan Yanaç’ta Survivor 2020 kadrosuna dahil oldu. Diğer yarışmacıların açıklanması da merakla bekleniyor.

Aycan Yanaç kimdir?

Aycan Yanaç, 1998 yılında Almanya Nünberg doğumludur. Ülkemizde A Milli Kadın futbol takımında forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynuyor. Güzelliği ile büyüleyen genç futbolcu, futbola Nünberg’le başlamış ve daha sonra Köln’de devam etmiştir.

Aycan Yanaç, Survivor 2020 için ismi kesinleşen üç isimden biri oldu. 50 kişinin girdiği efor testinde en yüksek seviyeye gelerek rakiplerini geride bıraktı.

Survivor 2020 için imzaları atan Aycan Yanaç, Ortaköy’de görüntülendi. Dominik’e gidene kadar tüm zamanını antremana ayıracağı öğrenildi.

Son Güncelleme: 20.12.2019 19:57
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