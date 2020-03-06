Kuaförüm Sensin 6 Mart Cuma kim elendi? Kim gitti? Haftanın kazananı kim oldu? İşte elenen ve haftanın birincisi

Show TV ekranlarının fenomen moda yarışması Kuaförüm Sensin’de yeni bölüm heyecanı yaşanıyor. Özellikle de Perşembe gününde yarışmacılar haftanın finaline çok yakın olduğunu hissettiğinde çok daha büyük mücadeleler ortaya koyuyor. Dört takım ve büyük bir iddiaya sahip 8 yarışmacının boy gösterdiği Kuaförüm Sensin yarışması haftanın finalinde milyonları ekran başına kilitliyor.

Yapılan puanlamaların sonucunda verilen puanlarla haftanın birincisi ve yarışmaya veda edecek isim ortaya çıkıyor. Her hafta Cuma günü sonuçlar duyurulmakta ve yapılan puanlamaların sonucunda bir takım yarışmaya veda etmektedir. Diğer takım ise 10 bin TL’lik ödülün sahibi oluyor.

Kuaförüm Sensin oluşan toplam puanlar ve 6 Mart kim elendi? Kim birinci oldu?

Kuaförüm Sensin yarışmasında yapılan puanlamalarda hangi yarışmacının en fazla puanı toplayarak haftanın birincisi olduğu ortaya çıktı.

Özlem Kurt / Hayat Bölükbaşı Puan Pazartesi 32 Salı 23 Çarşamba 22 Perşembe 31 Cuma

Emre Demirci / Fatma Demirci Puan Pazartesi 15 Salı 20 Çarşamba 15 Perşembe 21 Cuma

İsmihan Çetin / Abdullah Sezer Puan Pazartesi 21 Salı 26 Çarşamba 23 Perşembe 27 Cuma

Metin Kendir / Azize Kendir Puan Pazartesi 23 Salı 28 Çarşamba 17 Perşembe 12 Cuma

Kuaförüm Sensin 6 Mart Cuma kim elendi? Kim kazandı?

Kuaförüm Sensin yarışmasında 2-6 Mart haftasında en yüksek puanı toplamayı başararak haftanın galibi olan takım açıklanır açıklanmaz sitemize eklenecektir.