Kuaförüm Sensin 6 Mart Cuma kim elendi? Kim gitti? Haftanın kazananı kim oldu? İşte elenen ve haftanın birincisi

Show TV ekranlarının fenomen moda yarışması Kuaförüm Sensin’de yeni bölüm heyecanı yaşanıyor. Özellikle de Perşembe gününde yarışmacılar haftanın finaline çok yakın olduğunu hissettiğinde çok daha büyük mücadeleler ortaya koyuyor. Dört takım ve büyük bir iddiaya sahip 8 yarışmacının boy gösterdiği Kuaförüm Sensin yarışması haftanın finalinde milyonları ekran başına kilitliyor.
Yapılan puanlamaların sonucunda verilen puanlarla haftanın birincisi ve yarışmaya veda edecek isim ortaya çıkıyor. Her hafta Cuma günü sonuçlar duyurulmakta ve yapılan puanlamaların sonucunda bir takım yarışmaya veda etmektedir. Diğer takım ise 10 bin TL’lik ödülün sahibi oluyor.
Kuaförüm Sensin oluşan toplam puanlar ve 6 Mart kim elendi? Kim birinci oldu?
Kuaförüm Sensin yarışmasında yapılan puanlamalarda hangi yarışmacının en fazla puanı toplayarak haftanın birincisi olduğu ortaya çıktı.
|
Özlem Kurt / Hayat Bölükbaşı
|
Puan
|
Pazartesi
|
32
|
Salı
|
23
|
Çarşamba
|
22
|
Perşembe
|
31
|
Cuma
|
Emre Demirci / Fatma Demirci
|
Puan
|
Pazartesi
|
15
|
Salı
|
20
|
Çarşamba
|
15
|
Perşembe
|
21
|
Cuma
|
İsmihan Çetin / Abdullah Sezer
|
Puan
|
|
21
|
Salı
|
26
|
Çarşamba
|
23
|
Perşembe
|
27
|
Cuma
|
Metin Kendir / Azize Kendir
|
Puan
|
Pazartesi
|
23
|
Salı
|
28
|
Çarşamba
|
17
|
Perşembe
|
12
|
Cuma
|
Kuaförüm Sensin 6 Mart Cuma kim elendi? Kim kazandı?
Kuaförüm Sensin yarışmasında 2-6 Mart haftasında en yüksek puanı toplamayı başararak haftanın galibi olan takım açıklanır açıklanmaz sitemize eklenecektir.