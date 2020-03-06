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Kuaförüm Sensin 6 Mart Cuma kim elendi? Kim gitti? Haftanın kazananı kim oldu? İşte elenen ve haftanın birincisi

Show TV ekranlarının fenomen yarışması Kuaförüm Sensin 6 Mart Cuma günü kim elendi, kim gitti ve haftanın kazananı kim oldu sorularının yanıtı yapılan puanlamaların sonucunda ortaya çıktı. İşte Kuaförüm Sensin elenen ve haftanın birincisi olan takım.

06 Mart 2020 Cuma 13:43
Kuaförüm Sensin 6 Mart Cuma kim elendi? Kim gitti? Haftanın kazananı kim oldu? İşte elenen ve haftanın birincisi

Show TV ekranlarının fenomen moda yarışması Kuaförüm Sensin’de yeni bölüm heyecanı yaşanıyor. Özellikle de Perşembe gününde yarışmacılar haftanın finaline çok yakın olduğunu hissettiğinde çok daha büyük mücadeleler ortaya koyuyor. Dört takım ve büyük bir iddiaya sahip 8 yarışmacının boy gösterdiği Kuaförüm Sensin yarışması haftanın finalinde milyonları ekran başına kilitliyor.

Yapılan puanlamaların sonucunda verilen puanlarla haftanın birincisi ve yarışmaya veda edecek isim ortaya çıkıyor. Her hafta Cuma günü sonuçlar duyurulmakta ve yapılan puanlamaların sonucunda bir takım yarışmaya veda etmektedir. Diğer takım ise 10 bin TL’lik ödülün sahibi oluyor.

Kuaförüm Sensin oluşan toplam puanlar ve 6 Mart kim elendi? Kim birinci oldu?

Kuaförüm Sensin yarışmasında yapılan puanlamalarda hangi yarışmacının en fazla puanı toplayarak haftanın birincisi olduğu ortaya çıktı.

Özlem Kurt / Hayat Bölükbaşı

Puan

Pazartesi

32

Salı

23

Çarşamba

22

Perşembe

31

Cuma

  
 

Emre Demirci / Fatma Demirci

Puan

Pazartesi

15

Salı

20

Çarşamba

15

Perşembe

21

Cuma

  

İsmihan Çetin / Abdullah Sezer

Puan

Pazartesi

21

Salı

26

Çarşamba

23

Perşembe

27

Cuma

  

Metin Kendir / Azize Kendir 

Puan

Pazartesi

23

Salı

28

Çarşamba

17

Perşembe

12

Cuma

 

 

 

Kuaförüm Sensin 6 Mart Cuma kim elendi? Kim kazandı?

Kuaförüm Sensin yarışmasında 2-6 Mart haftasında en yüksek puanı toplamayı başararak haftanın galibi olan takım açıklanır açıklanmaz sitemize eklenecektir.

Son Güncelleme: 06.03.2020 13:43
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