1 Mayıs Cuma TV yayın akışı; Bugün TV’de neler var? İşte ATV, Show Tv, Star, Kanal D, TV8, TRT1, Fox Tv yayın akışı

1 Mayıs Cuma yayın akışı içerisindeki yapımları merak eden binlerce kişi kanalların güncel yayın akışlarındaki programları araştırmaya başladı. Koronavirüs nedeniyle dizilerin tekrar ve özel bölümleri yayınlanırken, kanallar daha fazla reyting elde edebilmek için yerli-yabancı sinema filmleri ve seyircisiz yarışma programlarını ekranlara getiriyor. Kim Milyoner Olmak İster yarışması televizyon ekranlarına seyircisiz olarak geliyor ve izleyicilerin karşısına çıkıyor.

TV8 ekranlarında Survivor 2020 yarışması ekranlara gelirken, Beyaz Show, Arka Sokaklar, Aramızda Kalsın, Medcezir, Badem Şekeri 4 ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması ekranlara taşınıyor.

1 MAYIS CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (yeni bölüm)

23.15 6 Kişi (yabancı film)

1 MAYIS CUMA FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber

20.30 Zuhal Topal'la Sofrada (yeni bölüm)

23.30 Badem Şekeri 4 (yerli film)

1 MAYIS CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Medcezir (yerli dizi)

00.30 Aramızda Kalsın (yerli dizi)

1 MAYIS CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.15 Arka Sokaklar (yeni bölüm)

00.00 Beyaz Show (tekrar)

1 MAYIS CUMA ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

19.45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20.00 Nihat Hatipoğlu ile İftar

21.00 Kardeş Payı (tekrar)

22.20 Kardeş Payı (tekrar)

1 MAYIS CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI

18.00 TRT 1 Ana Haber

18.30 Mesnevi'den Hikayeler

19.00 Kuşlara Yolculuk

19.30 Ramazan Sevinci

20.05 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

21.40 Kalk Gidelim Eve

1 MAYIS CUMA TV8 YAYIN AKIŞI

16.15 Survivor Panorama (Canlı)

20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)

00.15 Survivor Ekstra (canlı)

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