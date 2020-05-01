1 Mayıs Nisa sakatlandı mı? Nisa yarışamayacak mı? Survivor Nisa'ya ne oldu, diskalifiye mi olacak?

Survivor 2020 bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. 1 Mayıs akşamı erzak oyununun oynanacağı programda Nisa’nın sakatlanması herkesi meraklandırdı. Nisa bir oyun sonrasında sinirlenip kutulara tekme attı ve ayağını incitti. Nisa’nın ayağını incittiği bölümler Survivor’un 63. Bölüm fragmanında gösterildi.

Survivor’da geçtiğimiz hafta erzak ödülünü Gönüllüler takımı kazanmıştı. Ünlüler takımının bu hafta nasıl bir performans göstereceği merak ediliyor. Ancak oyunda Nisa’nın sakatlık geçirmesi herkesi üzdü.

Survivor Nisa Sakatlandı Mı?

Survivor’da bu sezonun en fazla sevilen yarışmacılarından olan Nisa Bölükbaşı, erzak oyununda bir sakatlık geçirdi. Oyunu kaybetmesinin siniriyle ağır kutulara tekme atan Nisa ayağını incitti ve hemen doktor yardımı istedi. Nisa’nın yarışmaya devam edip etmeyeceği doktor muayenesinin ardından belli olacak. Nisa ağır kutulara vurmasından dolayı ayak parmaklarını kırmış olabilir.

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