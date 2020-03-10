10 Mart 2020 Salı Star TV, TRT 1, Show TV, Fox TV, Kanal D, Atv ve TV8 yayın akışı ortaya çıktı! İşte yayın akışı içerisinde yer alan yapımlar

10 Mart Salı günü kanalların yayın akışları içerisinde reytinglerde kritik başarılara imza atmayı başaran pek çok yapım yer alıyor. Kanallar, reytinglerde üst sıralamalarda yer alabileceğini öngördüğü yapımlarla anlaşma imzalamakta ve yapımların yeni bölümleri izleyicilerle buluşmaktadır. İzleyiciler, hafta içi ve hafta sonu her gününü o gün izleyebilecekleri en güzel yapımlara göre ayarlamaktadırlar.
Bu süreçte Salı günleri ekranlara Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Cingöz Recai, Tutunamayanlar ve Ramo gibi yapımlar ekranlara taşınıyor. Salı günleri özellikle de EDHO ve Ramo arasında reytinglerde büyük bir çekişme yaşanıyor. Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışması da eleme heyecanlarıyla izleyicilerin nefesini kesmeye devam ediyor. İşte 10 Mart Salı yayın akışı içerisinde bulunan yapımlar ve yayın saatleri.
10 Mart 2020 Salı ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23.45 Gel Dese Aşk
10 Mart 2020 Salı KANAL D Yayın Akışı
06:15 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
23.45 Hizmetçiler
10 Mart 2020 Salı STAR TV Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 Kiralık Aşk
13:30 Gerçeğin Peşinde
16.30 En Güzel Bölüm
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Ana Haber
20:00 Olanlar Oldu
22.15 Kaçış Planı 2
10 Mart 2020 Salı FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Yasak Elma
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Öğretmen
22.45 Çalgı Çengi: İkimiz
10 Mart TRT 1 2020 Salı Yayın Akışı
05:35 İncir Ağacı
06:35 Yeşil Deniz
09:30 İyi Fikir
11:30 1'De Bugün
11:40 Kralın Kızı
13:00 Aileler Yarışıyor
15:15 İncir Ağacı
17:05 1'De Bugün
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Vuslat
00.15 Bırakma Beni
10 Mart 2020 Salı TV8 Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 Gel Konuşalım
10.45 Survivor Panorama
13:00 Doya Doya Moda
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
20:00 Survivor
10 Mart 2020 Salı Show TV yayın akışı
06:00 Kuaförüm Sensin
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş'le
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Ramo
00.15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk