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10 Mart 2020 Salı Star TV, TRT 1, Show TV, Fox TV, Kanal D, Atv ve TV8 yayın akışı ortaya çıktı! İşte yayın akışı içerisinde yer alan yapımlar

10 Mart 2020 Salı günü televizyon ekranlarında hangi programların ekranlara geleceği belli oldu. İşte 10 Mart Salı yayın akışı içerisinde yer alan yapımlar ve Star TV, TRT 1, Show TV, Fox TV, Kanal D, Atv ve TV8 yayın akışları.

10 Mart 2020 Salı 16:19
10 Mart 2020 Salı Star TV, TRT 1, Show TV, Fox TV, Kanal D, Atv ve TV8 yayın akışı ortaya çıktı! İşte yayın akışı içerisinde yer alan yapımlar

10 Mart Salı günü kanalların yayın akışları içerisinde reytinglerde kritik başarılara imza atmayı başaran pek çok yapım yer alıyor. Kanallar, reytinglerde üst sıralamalarda yer alabileceğini öngördüğü yapımlarla anlaşma imzalamakta ve yapımların yeni bölümleri izleyicilerle buluşmaktadır. İzleyiciler, hafta içi ve hafta sonu her gününü o gün izleyebilecekleri en güzel yapımlara göre ayarlamaktadırlar.

Bu süreçte Salı günleri ekranlara Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Cingöz Recai, Tutunamayanlar ve Ramo gibi yapımlar ekranlara taşınıyor. Salı günleri özellikle de EDHO ve Ramo arasında reytinglerde büyük bir çekişme yaşanıyor. Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışması da eleme heyecanlarıyla izleyicilerin nefesini kesmeye devam ediyor. İşte 10 Mart Salı yayın akışı içerisinde bulunan yapımlar ve yayın saatleri.

10 Mart 2020 Salı ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

23.45 Gel Dese Aşk

10 Mart 2020 Salı KANAL D Yayın Akışı

06:15 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

23.45 Hizmetçiler

10 Mart 2020 Salı STAR TV Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16.30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Ana Haber

20:00 Olanlar Oldu

22.15 Kaçış Planı 2

10 Mart 2020 Salı FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Yasak Elma

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Öğretmen

22.45 Çalgı Çengi: İkimiz

10 Mart TRT 1 2020 Salı Yayın Akışı

05:35 İncir Ağacı

06:35 Yeşil Deniz

09:30 İyi Fikir

11:30 1'De Bugün

11:40 Kralın Kızı

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

17:05 1'De Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Vuslat

00.15 Bırakma Beni  

10 Mart 2020 Salı TV8 Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

08:00 Gel Konuşalım

10.45 Survivor Panorama

13:00 Doya Doya Moda

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

20:00 Survivor

10 Mart 2020 Salı Show TV yayın akışı

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş'le

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Ramo

00.15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

Son Güncelleme: 10.03.2020 20:05
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