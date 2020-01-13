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13 Ocak Pazartesi: Gelinim Mutfakta puan durumu! 13 Ocak Pazartesi Gelin Mutfakta kim kazandı?

Gelinim Mutfakta yeni haftanın yeni yarışmacıları ile birlikte 13 Ocak Pazartesi yen bölümü yayınlandı. Yarışmada yer alan bir çok yarışmacı gelinler haftanın birincisi olmayı hedefliyor. Peki, 13 Ocak Pazartesi Gelinim Mutfakta programında kim birinci oldu? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu...

13 Ocak 2020 Pazartesi 18:32
13 Ocak Pazartesi: Gelinim Mutfakta puan durumu! 13 Ocak Pazartesi Gelin Mutfakta kim kazandı?

Gelinim Mutfakta, yeni bölümü ile bugün Kanal D ekranlarında izleyicileri ile buluştu. Haftanın ilk gününde devam etmekte olan Gelinim Mutfakta programına yeni gelin ve kaynanalar da dahil oldu. Programa yeni katılan gelin adayları Şükriye ve Buse oldu. Peki, 13 Ocak Pazartesi Gelinim Mutfakta programında kim birinci oldu? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu haberimizin detaylarında... 

13 Ocak Pazartesi Gelinim Mutfakta Puan Durumu

Yeni haftanın yeni bölümünde, yarışmacılar yine her gün olduğu gibi hırs ve rekabet içinde yarıştılar. Bugün ekranlara gelen Gelinim Mutfakta programın puan durumu;

Betül 14 puan alarak çeyrek altının sahibi oldu

Aleyna 13 puan alarak günün ikincisi oldu

Elif ve Burçin 12 'şer puan aldılar.

13 Ocak Pazartesi: Gelinim Mutfakta puan durumu! 13 Ocak Pazartesi Gelin Mutfakta kim kazandı? ile ilgili görsel sonucu

Gelinim Mutfakta hafta finalini kim kazandı?

10 Ocak Cuma günü Gelinim Mutfakta programunda haftanın finali seçildi. Geçtiğimiz cuma günü, haftanın finalinde birinci olarak Burçin çeyrek altın kazandı. Haftanın finalinde elenen yarışmacı ise Goncanur seçildi. Elenen yarışmacıların ardından bu hafta iki yarışmacı daha programa dahil oldu ve yarışmalara başladılar.

Son Güncelleme: 13.01.2020 18:32
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