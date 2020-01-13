13 Ocak Pazartesi: Temizlik Benim İşim kim kazandı? Cansu günün sonunda kaç puan aldı?

FOX TV ekranlarında izleyicileri ile buluşan Temizlik Benim İşim programında haftanın ilk gününde yarışan kişi Cansu oldu. Temizlik Benim İşim programının izleyicileri günün sonunda Cansu'nun kaç puan aldığını aratmaya başladılar. Peki, 13 Ocak Pazartesi kim birinci oldu? Cansu kaç puan aldı? İşte, Temizlik Benim İşim programının gün sonuna dair tüm detayları haberimizde...

Temizlik Benim İşim programında bugün yarışan kişi Cansu oldu. Cansu'nun gün sonunda aldığı puanlar. Birsen'den 3 puan, Birsel'den 3 puan, Neşe'den 3 puan alarak yayın bitti.