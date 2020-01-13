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13 Ocak Pazartesi: Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu? Neslihan Saykolu günün sonunda kaç puan aldı?

Her gün FOX TV ekranlarına gelen ve sunuculuğunu Zuhal Topal yapan, Zuhal Topal'la Sofrada programında bugün yarışacak olan gelin Neslihan Saykoluydu. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada programında bugün yarışan gelin Neslihan Saykolu kaç puan aldı? İşte puan durumu için detaylar...

13 Ocak 2020 Pazartesi 23:49
13 Ocak Pazartesi: Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu? Neslihan Saykolu günün sonunda kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Sofrada programında bugün Neslihan Saykolu yarıştı. Haftanın ilk günü olduğundan ve zaman zaman yemeklere gelen eleştirilerden dolayı gerilim yaşandı. Neslihan Saykolu kayınvalidelere ve seyircilere elinden geleni yaparak tüm marifetini ortaya serdi. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada programında bugün yarışan yarışmacı Neslihan Saykolu günün sonunda kaç puan aldı? İşte detaylar...

Neslihan Saykolu kayınvalidelerden kaç puan aldı?

Necmiye 6
Fadime 5
Yazgül 6
Canan 5
Zuhal Topal  6
TOPLAM   28
13 Ocak Pazartesi: Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu? Neslihan Saykolu günün sonunda kaç puan aldı? ile ilgili görsel sonucu
 

Neslihan Saykolu kimdir?

Bugün yarışan gelinimiz Neslihan Saykolu, 6 yıldır evli ve kayınvalidesiyle birlikte yaşıyor. Kayınvalidesinin evinde yemekleri kendisinin yaptığını belirtti. Neslihan Saykolu Samsunlu, kayınvalidesi ise Orduludur.

Neslihan Saykolu'nun menüsü

Terbiyeli Sebze çorbası

Kayseri Yağlaması

Şehriye salatası

Yoğurtlu Ratatuy

Keşkek

Belen Tava

Perde Pilavı

Yeşil Zeytinli Göbek Salatası

Kaymaklı Ekmek Kadayıfı

Son Güncelleme: 13.01.2020 23:49
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