13 Ocak Pazartesi: Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu? Neslihan Saykolu günün sonunda kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Sofrada programında bugün Neslihan Saykolu yarıştı. Haftanın ilk günü olduğundan ve zaman zaman yemeklere gelen eleştirilerden dolayı gerilim yaşandı. Neslihan Saykolu kayınvalidelere ve seyircilere elinden geleni yaparak tüm marifetini ortaya serdi. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada programında bugün yarışan yarışmacı Neslihan Saykolu günün sonunda kaç puan aldı? İşte detaylar...
Neslihan Saykolu kayınvalidelerden kaç puan aldı?
Neslihan Saykolu kimdir?
Bugün yarışan gelinimiz Neslihan Saykolu, 6 yıldır evli ve kayınvalidesiyle birlikte yaşıyor. Kayınvalidesinin evinde yemekleri kendisinin yaptığını belirtti. Neslihan Saykolu Samsunlu, kayınvalidesi ise Orduludur.
Neslihan Saykolu'nun menüsü
Terbiyeli Sebze çorbası
Kayseri Yağlaması
Şehriye salatası
Keşkek
Belen Tava
Perde Pilavı
Yeşil Zeytinli Göbek Salatası
Kaymaklı Ekmek Kadayıfı