1991 yılında vizyona giren Kuzuların Sessizliği filmi dizi olarak yeniden ekranlarda yer alacak

1991 yapımı korku- gerilim filmi Kuzuların Sessizliği dizi oluyor. Thomas Harris’in romanından sinemaya uyarlanan film 1991 yılında Oscar ödülünü kazanmıştı. Dönemin en başarılı yapımlarından olan film, dizi olarak izleyiciyle buluşacak.

1991 yılında çekilen filmin başrollerinde Anthony Hopkins ve Jodie Foster yer alırken, filmin yönetmenliğini Jonathan Demme üstlenmişti. Film Oscar ödülü alan ilk ve tek korku filmidir.

Dizi, filmin devamı olacak

Film CBS kanalı tarafından dizi olarak yayınlanacak. Filmin devamı olacak dizide FBI ajanı Clarice Starling’in Washington şehrinde geçen heyecan dolu anları anlatılacak.

Kuzuların Sessizliği filminde FBI ajanı Clarice Staring karakterini Jodie Foster canlandırmış, ardından devam filmi Hannibal’da bu karakteri Julianne Moore canlandırmıştı. Dizde ise Clarice Starling karakterini Rebecca Breeds canlandıracak. Filmde Breeds’e Kal Penn, Nick Sandow, Michael Cudlitz, Lucca De Oliveira ve Devyn A. Tyler gibi isimler eşlik edecek.

Dizide Anthony Hopkins’in canlandırdığı efsane olan kötü karakter Hannibal Lecter’i ise kimin canlandıracağı kesinleşmedi.

Psikolojik gerilim filmi Kuzuların Sessizliği’nde FBI eğitimleri alan Clarice Starling’in psikolojik tedavi gören Hannibal Lecter’ı çözme süreci anlatılıyordu.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 23:32