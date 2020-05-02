2 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı; Bugün TV’de neler var? İşte ATV, Show Tv, Star, Kanal D, TV8, TRT1, Fox Tv yayın akışı

2 Mayıs 2020 Cumartesi günü televizyon kanallarının yayın akışı içerisinde bulunan yapımlar merakla araştırılmaya başlandı. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte kanallar Ramazan programlarını ekranlara getirirken, yarışma programları, yerli-yabancı sinema filmleri izleyicilerin karşısına çıkıyor. Kim Milyoner Olmak İster, Ortadirek Şaban, Otoban, Şevkat Yerimdar, Mesnevi’den Hikayeler, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışması, Survivor 2020 ve Güldür Güldür Show yayınlanıyor.
Survivor 2020 yarışması nefes kesen yeni bölümleriyle ekranlara gelirken, Güldür Güldür Show tekrar bölümü de izleyicilere kahkaha tufanı yaşatmaya hazırlanıyor. 2 Mayıs 2020 Cumartesi yayın akışı içerisindeki programlar ortaya çıktı.
ATV 2 Mayıs 2020 Cumartesi Yayın Akışı
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Köpek Didi'nin Çiftliği
12:00 Kardeş Payı
19:00 Haft Sonu ATV Ana Haber
19:45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar
21:00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D 2 Mayıs 2020 Cumartesi Yayın Akışı
06:15 Kalbim Ege'de Kaldı
08:15 Sevimli Yunus
09:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:45 Arka Sokaklar
16:00 Çarkıfelek
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Ortadirek Şaban
21:30 Ortadirek Şaban
23:45 Beyaz Show
STAR TV 2 Mayıs 2020 Cumartesi Yayın Akışı
07:30 Hayat Bazen Tatlıdır
10:00 Evde hareket Zamaı
10:45 Kiralık Aşk
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Medcezir
15:30 Erkenci Kuş
18:45 Star Ana Haber
20:00 Otoban
FOX TV 2 Mayıs 2020 Cumartesi Yayın Akışı
08.30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Mehmet özer ile Mutfakta
12:15 Dostumun Dünyası
13:00 Şevkat Yerimdar
15:30 Yaparsın Aşkım
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber HAfta Sonu
20:00 Sesinde Aşk Var
TRT 1 2 Mayıs 2020 Cumartesi Yayın Akışı
05:43 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:45 Mesnevi'den Hikayeler
06:05 Küçük Hanımefendi
08:00 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
09:25 Nostalji Kuşağı "Kuruluş"
10:20 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"
12:10 Nostalji Kuşağı "Gülşen Abi"
13:55 Yedi Numara
14:50 Yeditepe İstanbul
16:00 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18:00 Ana Haber
18:30 Mesnevi'den Hikayeler
19:00 Kuşlarla Yolculuk
19:30 Ramazan Sevinci
20:10 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
21:40 Dengi Dengine
23:15 Mesnevi'den Hikayeler
23:40 Kuşlarla Yolculuk
TV8 2 Mayıs 2020 Cumartesi Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 Yerli Sinema
16:30 Survivor Panaroma
20:00 Survivor
Show TV 2 Mayıs 2020 Cumartesi yayın akışı
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08.15 Hayat Güzeldir
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu
14:00 Hasret
16:00 Güldüy Güldüy Show
18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Buz Depremi
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