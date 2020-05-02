2 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı; Bugün TV’de neler var? İşte ATV, Show Tv, Star, Kanal D, TV8, TRT1, Fox Tv yayın akışı

2 Mayıs 2020 Cumartesi günü televizyon kanallarının yayın akışı içerisinde bulunan yapımlar merakla araştırılmaya başlandı. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte kanallar Ramazan programlarını ekranlara getirirken, yarışma programları, yerli-yabancı sinema filmleri izleyicilerin karşısına çıkıyor. Kim Milyoner Olmak İster, Ortadirek Şaban, Otoban, Şevkat Yerimdar, Mesnevi’den Hikayeler, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışması, Survivor 2020 ve Güldür Güldür Show yayınlanıyor.

Survivor 2020 yarışması nefes kesen yeni bölümleriyle ekranlara gelirken, Güldür Güldür Show tekrar bölümü de izleyicilere kahkaha tufanı yaşatmaya hazırlanıyor. 2 Mayıs 2020 Cumartesi yayın akışı içerisindeki programlar ortaya çıktı.

ATV 2 Mayıs 2020 Cumartesi Yayın Akışı

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Köpek Didi'nin Çiftliği

12:00 Kardeş Payı

19:00 Haft Sonu ATV Ana Haber

19:45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar

21:00 Kim Milyoner Olmak İster

KANAL D 2 Mayıs 2020 Cumartesi Yayın Akışı

06:15 Kalbim Ege'de Kaldı

08:15 Sevimli Yunus

09:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 Arka Sokaklar

16:00 Çarkıfelek

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Ortadirek Şaban

21:30 Ortadirek Şaban

23:45 Beyaz Show

STAR TV 2 Mayıs 2020 Cumartesi Yayın Akışı

07:30 Hayat Bazen Tatlıdır

10:00 Evde hareket Zamaı

10:45 Kiralık Aşk

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Medcezir

15:30 Erkenci Kuş

18:45 Star Ana Haber

20:00 Otoban

FOX TV 2 Mayıs 2020 Cumartesi Yayın Akışı

08.30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Mehmet özer ile Mutfakta

12:15 Dostumun Dünyası

13:00 Şevkat Yerimdar

15:30 Yaparsın Aşkım

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber HAfta Sonu

20:00 Sesinde Aşk Var

TRT 1 2 Mayıs 2020 Cumartesi Yayın Akışı

22:30 Şevkat Yerimdar

05:43 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:45 Mesnevi'den Hikayeler

06:05 Küçük Hanımefendi

08:00 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

09:25 Nostalji Kuşağı "Kuruluş"

10:20 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"

12:10 Nostalji Kuşağı "Gülşen Abi"

13:55 Yedi Numara

14:50 Yeditepe İstanbul

16:00 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ana Haber

18:30 Mesnevi'den Hikayeler

19:00 Kuşlarla Yolculuk

19:30 Ramazan Sevinci

20:10 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

21:40 Dengi Dengine

23:15 Mesnevi'den Hikayeler

23:40 Kuşlarla Yolculuk

TV8 2 Mayıs 2020 Cumartesi Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 Yerli Sinema

16:30 Survivor Panaroma

20:00 Survivor

Show TV 2 Mayıs 2020 Cumartesi yayın akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08.15 Hayat Güzeldir

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu

14:00 Hasret

16:00 Güldüy Güldüy Show

18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Buz Depremi

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